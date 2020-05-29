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29.05.2020 13:48
Рубрика: Общество

В России стартует производство вакцины от пяти инфекций для детей

Текст: Ирина Невинная
В России начинается производство первой в нашей стране комбинированной пятикомпонентной вакцины, защищающий детей сразу от пяти распространенных инфекций: столбняка, коклюша, дифтерии, полиомиелита и гемофильной инфекции типа b.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Использование комбинированных вакцин позволяет уменьшить число инъекций, прежде всего для детей первых двух лет жизни, - пояснил главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ, академик РАН Николай Брико. - Кроме того, уменьшаются расходы на проведение вакцинации за счет снижения доля трат на администрирование, хранение и оборот лекарственных препаратов в цепочке многократных поставок".

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Вакцину будут производить на производственной площадке компании Нанолек в Кирове.

Локализация в России полного цикла производства вакцины, разработанной одним из мировых лидеров в этой области - компанией Санофи, заняла пять лет. Сейчас партнеры приступили к розливу валидационных серий, которые должны окончательно подтвердить стабильность препарата и его качество уже на производственном этапе.

"Многокомпонентные вакцины - это современный и важный инструмент для борьбы с вакциноуправляемыми инфекциями. Мы надеемся, что новый этап локализации - производство готовой лекарственной формы по полному циклу, устранит все препятствия для включения пятикомпонентной комбинированной педиатрической вакцины в Национальный календарь профилактических прививок для всех детей, а не только для групп риска, - прокомментировал глава российской компании Владимир Христенко. - Пандемия показала, насколько остро может стоять вопрос вакцинации, и что все мы можем в любой момент оказаться в группе риска".

Фото: iStock
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"Мы успешно прошли еще один важный этап в проекте по локализации производства нашей пятикомпонентной педиатрической вакцины, а значит стали на шаг ближе к нашей общей цели - чтобы все российские дети были защищены от опасных инфекций, - отметил глава Санофи Пастер Евразия Фредерик Жумель. - В контексте вызовов, с которым сталкивается мир сейчас, вопросы повышения охвата вакцинацией и эффективного контроля заболеваемости выходят на первый план. Благодаря реализации нашего проекта, мы можем вносить свой значимый вклад в решение этих задач".

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