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29.05.2020 10:41
Рубрика: Экономика

В России выросла доля просроченных микрозаймов

Текст: Евгений Гайва
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Клиенты микрофинансовых организаций (МФО) по итогам апреля просрочили более чем на 90 дней выплаты до 4,5 млн займов, сообщает ТАСС со ссылкой на отчет Бюро кредитных историй "Эквифакс".

Фото: iStock
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На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля. Доля просроченных микрозаймов составила 40,7% от их общего числа. Это максимальный показатель с 2016 года. Просрочка росла также в марте. На 1 марта были просрочены на 90 дней платежи по 35,9% займов, на 1 апреля - уже по 38% .

Ссуды с ранней просрочкой (до 30 дней) не учитываются. Но их количество также выросло по итогам апреля вырос на 32,5%. Сейчас общая сумма таких займов приближается 4 млрд рублей.

По данным "Эквифакс", на 1 мая в розничном портфеле МФО было 11,13 млн займов на 149,65 млрд рублей. В апреле портфель сократился на 3% в денежном и количественном выражении.

Представители финансового сектора признают ухудшение платежной дисциплины заемщиков из-за того, что часть заемщиков потеряли работу, а у других сократились доходы. Кроме того, во время режима самоизоляции приостановилось судебное взыскание долгов, что также могло повлиять на ухудшение платежной дисциплины.

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