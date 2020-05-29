В России выросла доля просроченных микрозаймов

Клиенты микрофинансовых организаций (МФО) по итогам апреля просрочили более чем на 90 дней выплаты до 4,5 млн займов, сообщает ТАСС со ссылкой на отчет Бюро кредитных историй "Эквифакс".

На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля. Доля просроченных микрозаймов составила 40,7% от их общего числа. Это максимальный показатель с 2016 года. Просрочка росла также в марте. На 1 марта были просрочены на 90 дней платежи по 35,9% займов, на 1 апреля - уже по 38% .

Ссуды с ранней просрочкой (до 30 дней) не учитываются. Но их количество также выросло по итогам апреля вырос на 32,5%. Сейчас общая сумма таких займов приближается 4 млрд рублей.

По данным "Эквифакс", на 1 мая в розничном портфеле МФО было 11,13 млн займов на 149,65 млрд рублей. В апреле портфель сократился на 3% в денежном и количественном выражении.

Представители финансового сектора признают ухудшение платежной дисциплины заемщиков из-за того, что часть заемщиков потеряли работу, а у других сократились доходы. Кроме того, во время режима самоизоляции приостановилось судебное взыскание долгов, что также могло повлиять на ухудшение платежной дисциплины.