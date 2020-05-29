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В Россию пришел Xiaomi Mi Band 4 с NFC. Брать или нет?

Текст:   Антон Благовещенский
29.05.2020,  
12:21
Mi Band 4. Фото: Xiaomi Mi Band 4. Фото: Xiaomi
Mi Band 4. Фото: Xiaomi

28 мая компания Xiaomi официально представила на российском рынке новые телевизоры, флагманские и бюджетные смартфоны, но самым обсуждаемым девайсом стал браслет Xiaomi Mi Band 4 с модулем NFC, которым наконец-то можно бесконтактно платить.

Mi Band 4. Фото: Xiaomi

Такие платежи будут поддерживать крупные российские банки, список финансовых организаций, сотрудничающих с системой, будет расти.

Фирменный платежный сервис Mi Pay, запущенный Xiaomi работает в партнерстве с MasterCard, поэтому добавить в кошелек можно пока что карту только этой системы.

Из других подробностей: подключение к смартфону во время прохождения платежа не нужно, браслет может работать в качестве платежного инструмента автономно.

Теперь о цене: стоимость Mi Smart Band 4 с NFC в России составит 3990 рублей у официальных продавцов, и это самая низкая цена на носимое устройство с поддержкой бесконтактных платежей в России.

В этом несложно убедиться, открыв любой ценовой агрегатор, зайдя в раздел "Часы и смарт-браслеты" и поставив галочку напротив параметра "NFC". Если отсортировать список по возрастанию цены, то в диапазоне до четырех тысяч можно увидеть какие-то диковинные девайсы: часы Sunlight Q18, часы Tiroki Q18S, браслеты MyKronoz и какую-то экзотику вроде NO.1 S9. Во всех из них есть, как утверждается, модуль NFC, но никаких бесконтактных платежей он, разумеется, не поддерживает. Вероятно, он нужен для быстрого сопряжения устройств со смартфоном.

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Самым дешевым носимым девайсом, где модуль NFC реально подходит для бесконтактных платежей в России, являются часы Samsung Galaxy Active - в связке со смартфоном Samsung они работают поддерживают платежную систему Samsung Pay. Их стоимость начинается от 12 тысяч рублей. И на их фоне "платежеспособный" Mi Band 4 за 3990 рублей выглядит молодцом.

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