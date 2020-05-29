В Россию пришел Xiaomi Mi Band 4 с NFC. Брать или нет?

28 мая компания Xiaomi официально представила на российском рынке новые телевизоры, флагманские и бюджетные смартфоны, но самым обсуждаемым девайсом стал браслет Xiaomi Mi Band 4 с модулем NFC, которым наконец-то можно бесконтактно платить.

Mi Band 4. Фото: Xiaomi

Такие платежи будут поддерживать крупные российские банки, список финансовых организаций, сотрудничающих с системой, будет расти.

Фирменный платежный сервис Mi Pay, запущенный Xiaomi работает в партнерстве с MasterCard, поэтому добавить в кошелек можно пока что карту только этой системы.

Из других подробностей: подключение к смартфону во время прохождения платежа не нужно, браслет может работать в качестве платежного инструмента автономно.

Теперь о цене: стоимость Mi Smart Band 4 с NFC в России составит 3990 рублей у официальных продавцов, и это самая низкая цена на носимое устройство с поддержкой бесконтактных платежей в России.

В этом несложно убедиться, открыв любой ценовой агрегатор, зайдя в раздел "Часы и смарт-браслеты" и поставив галочку напротив параметра "NFC". Если отсортировать список по возрастанию цены, то в диапазоне до четырех тысяч можно увидеть какие-то диковинные девайсы: часы Sunlight Q18, часы Tiroki Q18S, браслеты MyKronoz и какую-то экзотику вроде NO.1 S9. Во всех из них есть, как утверждается, модуль NFC, но никаких бесконтактных платежей он, разумеется, не поддерживает. Вероятно, он нужен для быстрого сопряжения устройств со смартфоном.

Самым дешевым носимым девайсом, где модуль NFC реально подходит для бесконтактных платежей в России, являются часы Samsung Galaxy Active - в связке со смартфоном Samsung они работают поддерживают платежную систему Samsung Pay. Их стоимость начинается от 12 тысяч рублей. И на их фоне "платежеспособный" Mi Band 4 за 3990 рублей выглядит молодцом.