В США арестовали предполагаемого виновника столкновений в Миннеаполисе

Офицер американской полиции Дерек Човин, участвовавший в злополучном задержании афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, был арестован, передает Associated Press.

В адвокатском бюро, осуществляющем защиту Човина, ситуацию не комментируют. Известно, что расследованием инцидента занялось ФБР. По данным Reuters, ему предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве. Сроки, которое предусматривает местное законодательство за такое преступление, колеблются от 4 до 25 лет тюремного заключения.

Напомним, беспорядки в Миннеаполисе начались на этой неделе из-за гибели 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицией. В ночь на пятницу протестующие сожгли полицейский участок. В городе введен режим чрезвычайной ситуации. За последние часы волнения пошли на спад, но обстановка в городе по-прежнему напряженная. Для восстановления порядка в штат стянуты дополнительные подразделения Национальной гвардии США.