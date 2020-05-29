В США с аукциона уйдет "Кольт", участвовавший в битве за остров Иводзима

В США на аукцион выставили культовый пистолет "Кольт" образца 1911 года, который принял участие в битве за остров Иводзима в ходе Второй мировой войны. Сражение за эту японскую территорию в Тихом океане развернулось в феврале 1945 года и стало самым кровопролитным в истории корпуса морской пехоты США - в боях с японцами на этом острове погибли более шести тысяч американских военнослужащих.

Как сообщила газета Military Times, выставленное на торги оружие принадлежало прикрепленному к корпусу морпехов фотографу - сержанту Артуру Кейли. В его наградных документах отмечается, что Кейли лично застрелил "как минимум трех врагов" и продолжал фиксировать на фотопленку битву, находясь в первых рядах.

Произведенный в 1917 году пистолет, находящийся в прекрасном состоянии, будет продан на аукционе, намеченном к проведению на шестое июня. Помимо него с молотка уйдут и другие исторические предметы, связанные с войной США против милитаристской Японии на Тихом океане. В частности, к продаже предполагается карта боевых операций в районе Иводзимы с грифом "секретно", а также многочисленные фотографии, сделанные сержантом Кейли в ходе боев, элементы его военной экипировки, включая кобуру и каску, а также трофейные японские предметы.

Организаторы аукциона рассчитывают выручить за выставленные на торги экспонаты от 35 до 55 тысяч долларов.