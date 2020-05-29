Ведущие музыканты страны выступили с открытым письмом по поводу пандемии

Ведущие российские музыканты выступили с открытым обращением, в котором заявляют о готовности профессионального музыкального сообщества обсудить со всеми ответственными госорганами пошаговые меры выхода из кризисной ситуации, в которой весь мир оказался из-за пандемии коронавируса. Обращение подписали Юрий Башмет, Игорь Бутман, Игорь Крутой, Александр Колотурский, Денис Мацуев, Александр Сладковский, Ольга Томина, Владимир Федосеев и Александр Чайковский.

"Сегодня весь мир переживает очень сложное время - пандемия COVID-19 полностью изменила жизнь на планете практически во всех сферах. Не исключением стала и музыкальная отрасль", - пишут музыканты.

Это коснулось каждого: всемирно известных музыкантов и молодых солистов, ведущих симфонических оркестров и камерных музыкальных коллективов, филармоний и концертных залов, крупных международных фестивалей и небольших продюсерских проектов, федеральных, региональных и частных организаторов концертов во всех городах России.

Отменены концерты, музыкальные выступления и даже репетиции музыкальных коллективов. Музыканты, как и мы все, верят в то, что этот тяжелый период скоро закончится, но остается важный вопрос - как мы все вместе пройдем через это непростое время. Музыканты, дирижеры, руководители оркестров и директора филармонии хотят понимать, "каким образом будет восстанавливаться реальная концертная и фестивальная жизнь в России".

Они напоминают, что на протяжении более 200 лет Россия оставалась одним из мировых лидеров в области академической музыки и исполнительского искусства.

"Жизненный путь всех великих композиторов и исполнителей, оркестров и солистов связан с непосредственным взаимодействием со зрителями и слушателями во время концертных выступлений. И без подобной связи музыкальное искусство лишается самого важного - живого непосредственного взаимодействия с публикой", - говорится в обращении.

По всей стране постепенно начинают снимать ограничения, введенные из-за пандемии. И представители музыкального сообщества предлагают вместе продумать и детально обсудить конкретные пошаговые меры по выходу из сегодняшней кризисной ситуации.

"Необходимо, чтобы все ключевые решения - будь то согласование формата проведения концертов <…> и предшествующего этому репетиционного периода - принимались с обязательным обсуждением с представителями профессионального музыкального сообщества", - настаивают ведущие музыканты страны.

По их мнению, только в этом случае возвращение к реальной, насыщенной концертной жизни в России произойдет максимально разумно и эффективно для всех ее участников: от публики до исполнителей.