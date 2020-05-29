Видео: В США продолжаются массовые беспорядки

Накануне демонстранты собрались на улицах Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Луисвилла и других городов США. Между тем, в Миннеаполисе, где от рук правоохранителей погиб 46-летний Джордж Флойд, ситуация окончательно вышла из-под контроля властей - протестующие сожгли участок полиции, грабят магазины и банкоматы. В город уже в ближайшие часы будет введена Национальная гвардия для подавления разрастающегося бунта, сообщает CNN.
Волнения в Миннеаполисе начались еще в среду, когда в социальных сетях вирусно распространились снятые очевидцами видеоролики жестокого задержания Флойда нарядом полиции. Безоружному и не сопротивляющемуся афроамериканцу один из офицеров наступил коленом на шею при аресте. Несмотря на неоднократные просьбы закованного в наручники гражданина дать ему возможность дышать, стражи порядка продержали чернокожего в таком положении несколько минут, после чего он потерял сознание и позже умер в больнице.
Происшествие немедленно было расценено "цветным" населением Миннеаполиса в качестве умышленного убийства на расовой почве. Под лозунгами "Я не могу дышать" - такими были последние слова Флойда - разгневанные жители быстро перешли от мирной акции протеста к погромам городских магазинов и поджогам машин. В ответ полиция применила слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты.
В ночь на пятницу требующие "справедливости и правосудия" бунтовщики атаковали третий городской полицейский участкок, в котором служили проявившие нечеловеческую жестокость служители закона. Как выяснилось, один из применявших насилие к погибшему Джорджу Флойду белый офицер уже был неоднократно замечен в превышении своих служебных полномочий.
В итоге участок полиции был разгромлен и подожжен. Городские власти немедленно заявили об опасности взрыва расположенного поблизости газопровода, а также наличии взрывоопасных материалов в здании полиции и попросили демонстрантов покинуть этот район. Тем не менее, пожарные бригады до сих пор не могут проехать к полыхающему зданию.
По распоряжению губернатора штата Миннесота Тима Уолза в направлении Миннеаполиса уже выдвинулись не менее 500 военнослужащих Национальной гвардии США, которые должны пресечь грабежи, мародерства и разрушения, а затем навести порядок на улицах города.
На происходящие волнения отреагировал президент США Дональд Трамп, который пригрозил ввести войска в бунтующий из-за смерти чернокожего Миннеаполис. "Когда начинаются грабежи, начинается стрельба", написал американский лидер в своем Twitter. При этом глава Белого дома назвал протестующих "разбойниками" и раскритиковал проявившие "слабость" городские власти Миннеаполиса.
Ранее Трамп призвал ФБР и Министерство юстиции CША взять на контроль и ускорить расследование резонансного ЧП ради "восстановления справедливости".