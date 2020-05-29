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29.05.2020 10:34
Рубрика: В мире

Видео: В США продолжаются массовые беспорядки

Текст: Александр Гасюк
В США разрастается масштаб массовых беспорядков, вызванных резонансным убийством чернокожего американца при его задержании полицией. География стихийных протестных акций на третий день волнений вышла далеко за пределы штата Миннесота, где произошло ЧП.

Накануне демонстранты собрались на улицах Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Луисвилла и других городов США. Между тем, в Миннеаполисе, где от рук правоохранителей погиб 46-летний Джордж Флойд, ситуация окончательно вышла из-под контроля властей - протестующие сожгли участок полиции, грабят магазины и банкоматы. В город уже в ближайшие часы будет введена Национальная гвардия для подавления разрастающегося бунта, сообщает CNN.

Для разгона протестующих в штате Миннесота привлекли нацгвардию США

Волнения в Миннеаполисе начались еще в среду, когда в социальных сетях вирусно распространились снятые очевидцами видеоролики жестокого задержания Флойда нарядом полиции. Безоружному и не сопротивляющемуся афроамериканцу один из офицеров наступил коленом на шею при аресте. Несмотря на неоднократные просьбы закованного в наручники гражданина дать ему возможность дышать, стражи порядка продержали чернокожего в таком положении несколько минут, после чего он потерял сознание и позже умер в больнице.

Происшествие немедленно было расценено "цветным" населением Миннеаполиса в качестве умышленного убийства на расовой почве. Под лозунгами "Я не могу дышать" - такими были последние слова Флойда - разгневанные жители быстро перешли от мирной акции протеста к погромам городских магазинов и поджогам машин. В ответ полиция применила слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты.

В ночь на пятницу требующие "справедливости и правосудия" бунтовщики атаковали третий городской полицейский участкок, в котором служили проявившие нечеловеческую жестокость служители закона. Как выяснилось, один из применявших насилие к погибшему Джорджу Флойду белый офицер уже был неоднократно замечен в превышении своих служебных полномочий.

В итоге участок полиции был разгромлен и подожжен. Городские власти немедленно заявили об опасности взрыва расположенного поблизости газопровода, а также наличии взрывоопасных материалов в здании полиции и попросили демонстрантов покинуть этот район. Тем не менее, пожарные бригады до сих пор не могут проехать к полыхающему зданию.

Фото: youtube.com
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По распоряжению губернатора штата Миннесота Тима Уолза в направлении Миннеаполиса уже выдвинулись не менее 500 военнослужащих Национальной гвардии США, которые должны пресечь грабежи, мародерства и разрушения, а затем навести порядок на улицах города.

На происходящие волнения отреагировал президент США Дональд Трамп, который пригрозил ввести войска в бунтующий из-за смерти чернокожего Миннеаполис. "Когда начинаются грабежи, начинается стрельба", написал американский лидер в своем Twitter. При этом глава Белого дома назвал протестующих "разбойниками" и раскритиковал проявившие "слабость" городские власти Миннеаполиса.

Ранее Трамп призвал ФБР и Министерство юстиции CША взять на контроль и ускорить расследование резонансного ЧП ради "восстановления справедливости".

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