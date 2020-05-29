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29 мая 2020 г.

Закон Владимирской области от 29 мая 2020 года № 35-ОЗ "Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Владимирской области"

Дата подписания 29 мая 2020 г.
Опубликован 29 мая 2020 г.

Принят Законодательным Собранием области 28 мая 2020 года

Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона

1. Настоящий Закон регулирует правоотношения, связанные с обеспечением тишины и покоя граждан на территории Владимирской области (далее - тишина и покой граждан).

2. Положения настоящего Закона не распространяются на:

1) действия, направленные на предотвращение противоправных деяний, предотвращение и ликвидацию последствий аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, тушение пожаров, проведение неотложных работ, связанных с обеспечением безопасности граждан или функционированием объектов жизнеобеспечения населения;

2) действия, связанные с проведением спортивных, культурных и иных массовых публичных мероприятий, организованных и проводимых в порядке, установленном органами государственной власти Владимирской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Владимирской области;

3) использование в предусмотренном законодательством Российской Федерации порядке устройств для подачи специальных звуковых сигналов, установленных на (в) транспортных средствах;

4) празднование Нового года в период с 22 часов 00 минут 31 декабря до 9 часов 00 минут 1 января;

5) использование пиротехнических средств и изделий в установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации нерабочие праздничные дни;

6) действия, за совершение которых Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Статья 2. Понятия и термины, используемые в настоящем Законе

1. Для целей настоящего Закона под нарушением тишины и покоя граждан понимаются действия, совершаемые как с применением различных устройств, механизмов, установок, приборов, аппаратов, средств, изделий и предметов, так и без такового, и препятствующие отдыху и досугу граждан.

2. Иные понятия и термины, используемые в настоящем Законе, применяются в значениях, определенных Жилищным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации".

Статья 3. Требования, обеспечивающие соблюдение тишины и покоя граждан

1. Объектами, на которых обеспечивается тишина и покой граждан, являются:

1) жилые помещения и помещения общего пользования в многоквартирных домах, в общежитиях, жилые дома;

2) придомовые территории, включающие пешеходные пути к входам, подъезды к домам, внутридворовые проезды, детские, спортивные, игровые площадки;

3) здания и территории образовательных, медицинских организаций, туристических лагерей и баз, других мест организованного отдыха, а также организаций, оказывающих социальные, реабилитационные, санаторно-курортные услуги, услуги по временному размещению и (или) обеспечению временного пребывания граждан.

2. Периоды времени, в которые не допускается нарушение тишины и покоя граждан:

1) с 22 часов 00 минут до 6 часов 00 минут местного времени с понедельника по пятницу включительно;

2) с 22 часов 00 минут до 9 часов 00 минут в субботу, воскресенье и в установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации нерабочие праздничные дни;

3) с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут ежедневно;

4) время, отведенное для отдыха и сна, на территории дошкольных образовательных, медицинских организаций, а также организаций, оказывающих социальные, реабилитационные, санаторно-курортные услуги.

3. На территории Владимирской области не допускается совершение действий, повлекших нарушение тишины и покоя граждан в (на) указанных в части 1 настоящей статьи объектах, в определенные частью 2 настоящей статьи периоды времени, и выразившихся в:

1) использовании на повышенной громкости телевизоров, радиоприемников, магнитофонов, других звуковоспроизводящих и звукоусилительных устройств, в том числе установленных на (в) транспортных средствах, на (в) объектах торговли, общественного питания, организациях досуга;

2) громких выкриках, свисте, пении, игре на музыкальных инструментах и иных действиях, сопровождающихся звуками;

3) использовании пиротехнических средств и изделий;

4) проведении переустройства, перепланировки, ремонтных работ в жилых помещениях, помещениях общего пользования.

Статья 4. Ответственность за нарушение настоящего Закона

Нарушение настоящего Закона влечет ответственность в соответствии с Законом Владимирской области от 14 февраля 2003 года № 11-ОЗ "Об административных правонарушениях во Владимирской области".

Статья 5. Вступление настоящего Закона в силу

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Губернатор области В.В.Сипягин



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