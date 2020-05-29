Закон Владимирской области от 29 мая 2020 года № 35-ОЗ "Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Владимирской области"

Принят Законодательным Собранием области 28 мая 2020 года

Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона

1. Настоящий Закон регулирует правоотношения, связанные с обеспечением тишины и покоя граждан на территории Владимирской области (далее - тишина и покой граждан).

2. Положения настоящего Закона не распространяются на:

1) действия, направленные на предотвращение противоправных деяний, предотвращение и ликвидацию последствий аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, тушение пожаров, проведение неотложных работ, связанных с обеспечением безопасности граждан или функционированием объектов жизнеобеспечения населения;

2) действия, связанные с проведением спортивных, культурных и иных массовых публичных мероприятий, организованных и проводимых в порядке, установленном органами государственной власти Владимирской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Владимирской области;

3) использование в предусмотренном законодательством Российской Федерации порядке устройств для подачи специальных звуковых сигналов, установленных на (в) транспортных средствах;

4) празднование Нового года в период с 22 часов 00 минут 31 декабря до 9 часов 00 минут 1 января;

5) использование пиротехнических средств и изделий в установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации нерабочие праздничные дни;

6) действия, за совершение которых Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Статья 2. Понятия и термины, используемые в настоящем Законе

1. Для целей настоящего Закона под нарушением тишины и покоя граждан понимаются действия, совершаемые как с применением различных устройств, механизмов, установок, приборов, аппаратов, средств, изделий и предметов, так и без такового, и препятствующие отдыху и досугу граждан.

2. Иные понятия и термины, используемые в настоящем Законе, применяются в значениях, определенных Жилищным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации".

Статья 3. Требования, обеспечивающие соблюдение тишины и покоя граждан

1. Объектами, на которых обеспечивается тишина и покой граждан, являются:

1) жилые помещения и помещения общего пользования в многоквартирных домах, в общежитиях, жилые дома;

2) придомовые территории, включающие пешеходные пути к входам, подъезды к домам, внутридворовые проезды, детские, спортивные, игровые площадки;

3) здания и территории образовательных, медицинских организаций, туристических лагерей и баз, других мест организованного отдыха, а также организаций, оказывающих социальные, реабилитационные, санаторно-курортные услуги, услуги по временному размещению и (или) обеспечению временного пребывания граждан.

2. Периоды времени, в которые не допускается нарушение тишины и покоя граждан:

1) с 22 часов 00 минут до 6 часов 00 минут местного времени с понедельника по пятницу включительно;

2) с 22 часов 00 минут до 9 часов 00 минут в субботу, воскресенье и в установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации нерабочие праздничные дни;

3) с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут ежедневно;

4) время, отведенное для отдыха и сна, на территории дошкольных образовательных, медицинских организаций, а также организаций, оказывающих социальные, реабилитационные, санаторно-курортные услуги.

3. На территории Владимирской области не допускается совершение действий, повлекших нарушение тишины и покоя граждан в (на) указанных в части 1 настоящей статьи объектах, в определенные частью 2 настоящей статьи периоды времени, и выразившихся в:

1) использовании на повышенной громкости телевизоров, радиоприемников, магнитофонов, других звуковоспроизводящих и звукоусилительных устройств, в том числе установленных на (в) транспортных средствах, на (в) объектах торговли, общественного питания, организациях досуга;

2) громких выкриках, свисте, пении, игре на музыкальных инструментах и иных действиях, сопровождающихся звуками;

3) использовании пиротехнических средств и изделий;

4) проведении переустройства, перепланировки, ремонтных работ в жилых помещениях, помещениях общего пользования.

Статья 4. Ответственность за нарушение настоящего Закона

Нарушение настоящего Закона влечет ответственность в соответствии с Законом Владимирской области от 14 февраля 2003 года № 11-ОЗ "Об административных правонарушениях во Владимирской области".

Статья 5. Вступление настоящего Закона в силу

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Губернатор области В.В.Сипягин







