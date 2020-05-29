Власти Белграда решили увековечить имя Дианы Будисавлевич

В год 75-летия Великой Победы над фашизмом в Белграде появится парк имени Дианы Будисавлевич, где будет установлен и памятник этой легендарной женщине, благодаря усилиям которой из нацистских концлагерей в Югославии были спасены более 15 тысяч детей. Такое решение принято в пятницу, 29 мая, городской Скупщиной сербской столицы.

"Название парка в честь Дианы, в котором будет воздвигнут и памятник этой храброй и неустрашимой австрийке, продемонстрирует огромную благодарность и вечную память по отношению к ее любви и жертвенности во имя спасения сербского народа в период тяжелейших испытаний. Белград и Сербия получат свою героиню, имя которой будут оберегать от забвения", - подчеркнула в своем выступлении перед депутатами зампред Скупщины Андрэа Радулович.

История Дианы Будисавлевич

Диана родилась 15 января 1891 года в Инсбруке (Австро-Венгрия) в известной семье Обексер. Спустя два года после замужества (супруг - Юлий Будисавлевич, этнический серб, врач) в 1919 году Диана оказалась на Балканах и жила в Загребе.

В апреле 1941 года Югославия оказалась захвачена фашистскими войсками и их пособниками - усташами, осуществлявшими геноцид сербов, евреев и цыган, создав многочисленные концентрационные лагеря в Хорватии. В декабре 1941-го Диана организовала системную работу по спасению детей и женщин в различных концлагерях на территории Югославии, в том числе и в печально известном Ясеноваце. Она умело использовала свои австрийские корни, авторитет и влияние мужа для создания каналов переправки детей из лагерей смерти в Австрию, где их затем усыновляли. В этой операции, вошедшей в историю как самая крупная акция такого рода по спасению людей во время Второй Мировой войны, погибло 11 ее помощников.

"Я исходила из того, что не считаю свою жизнь более ценной, чем жизни безвинно страдающих, и у меня есть возможность им помочь, при этом, прежде всего, имею в виду детей, моя жизнь была достаточно богатой и я приму события такими, какими они будут", - писала Диана в дневнике, который вела с 23 октября 1941 года.

По оценкам историков, благодаря усилиям Дианы Будисавлевич и ее сторонников из концлагерей было вызволено 15 536 детей. В 2011 году Синод Сербской Православной Церкви "за невероятный подвиг милосердия и героизм" посмертно наградил Диану орденом "Святой царицы Милицы".

Эксперты подчеркивают, что истина о героической жизни доктора незаслуженно долго томилась на задворках истории, а ситуация только сейчас начинает исправляться. Так, в апреле 2018 года режиссер Сладжана Зарич при поддержке Радио и телевидения Республики Сербской продемонстрировала документальный фильм о Будисавлевич.

"Мы говорим о 20 тысячах детей, убитых в Ясеноваце (система "лагерей смерти", созданная усташами в 60 километрах от Загреба в мае 1941 года, - прим. "РГ"), и это число могло быть значительно больше, если бы не было Будисавлевич и ее соратников, которые буквально вытаскивали детей из Ясеноваца и спасали им тем самым жизни", - говорит Зарич, добавляя, что картина снималась в Республике Сербской, Сербии, Австрии, Хорватии.

В фильме рассказывается история доктора Милутина Вучковаца, который семилетним ребенком оказался в лагере и остался жив только благодаря действиям Дианы Будисавлевич. Он уверен, что ее подвиг заслуживает Нобелевской премии. "Я смотрел, как умирают мои ровесники, промерзшие, голодные. Только когда был опубликован "Дневник" я узнал, что в Ябланац приезжала Диана Будисавлевич. Она многим помогла спастись. То, что я ребенком смотрел смерти в глаза, позже помогло мне исполнить желание отца: поступить на медицинский факультет и посвятить свою жизнь другим. Став гинекологом, я помог родиться тысячам детей. А крик новорожденного ребенка всегда отличу от тех криков, которые слышал тогда, семилетним ребенком. Сегодня я счастливый человек".

Напомним, что в состав марионеточного Независимого Государства Хорватия (1941-1945) входили часть современной Республики Хорватии без Истрии и большей части Далмации, а также вся современная Босния и Герцеговина, некоторые районы Словении и Срем. Усташский концентрационный лагерь Ясеновац стал символом преступлений НГХ и был третьим по количеству жертв в Европе после Освенцима и Треблинки. Главными своими врагами усташи тогда объявили православных сербов. Руководитель НГХ Анте Павелич и министр образования, писатель Миле Будак хотели решить сербский вопрос радикально: треть - уничтожить, треть - насильно сделать католиками, треть - выселить в Сербию. Лозунг, придуманный Будаком, гласил: "Сербов - на вербы". Итоги геноцида, совершенного при безусловной поддержке католического клира, были ужасающими: разрушено 299 православных церквей, 240 000 сербов насильственно переведены в римско-католическую веру, а около 750 000 сербов убито.