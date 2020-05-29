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29.05.2020 22:15
Рубрика: В мире

Власти Белграда решили увековечить имя Дианы Будисавлевич

Текст: Александр Борисов (Белград)
В год 75-летия Великой Победы над фашизмом в Белграде появится парк имени Дианы Будисавлевич, где будет установлен и памятник этой легендарной женщине, благодаря усилиям которой из нацистских концлагерей в Югославии были спасены более 15 тысяч детей. Такое решение принято в пятницу, 29 мая, городской Скупщиной сербской столицы.

"Название парка в честь Дианы, в котором будет воздвигнут и памятник этой храброй и неустрашимой австрийке, продемонстрирует огромную благодарность и вечную память по отношению к ее любви и жертвенности во имя спасения сербского народа в период тяжелейших испытаний. Белград и Сербия получат свою героиню, имя которой будут оберегать от забвения", - подчеркнула в своем выступлении перед депутатами зампред Скупщины Андрэа Радулович.

История Дианы Будисавлевич

Диана родилась 15 января 1891 года в Инсбруке (Австро-Венгрия) в известной семье Обексер. Спустя два года после замужества (супруг - Юлий Будисавлевич, этнический серб, врач) в 1919 году Диана оказалась на Балканах и жила в Загребе.

В апреле 1941 года Югославия оказалась захвачена фашистскими войсками и их пособниками - усташами, осуществлявшими геноцид сербов, евреев и цыган, создав многочисленные концентрационные лагеря в Хорватии. В декабре 1941-го Диана организовала системную работу по спасению детей и женщин в различных концлагерях на территории Югославии, в том числе и в печально известном Ясеноваце. Она умело использовала свои австрийские корни, авторитет и влияние мужа для создания каналов переправки детей из лагерей смерти в Австрию, где их затем усыновляли. В этой операции, вошедшей в историю как самая крупная акция такого рода по спасению людей во время Второй Мировой войны, погибло 11 ее помощников.

Фото: AP Photo/Darko Vojinovic
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"Я исходила из того, что не считаю свою жизнь более ценной, чем жизни безвинно страдающих, и у меня есть возможность им помочь, при этом, прежде всего, имею в виду детей, моя жизнь была достаточно богатой и я приму события такими, какими они будут", - писала Диана в дневнике, который вела с 23 октября 1941 года.

По оценкам историков, благодаря усилиям Дианы Будисавлевич и ее сторонников из концлагерей было вызволено 15 536 детей. В 2011 году Синод Сербской Православной Церкви "за невероятный подвиг милосердия и героизм" посмертно наградил Диану орденом "Святой царицы Милицы".

Эксперты подчеркивают, что истина о героической жизни доктора незаслуженно долго томилась на задворках истории, а ситуация только сейчас начинает исправляться. Так, в апреле 2018 года режиссер Сладжана Зарич при поддержке Радио и телевидения Республики Сербской продемонстрировала документальный фильм о Будисавлевич.

"Мы говорим о 20 тысячах детей, убитых в Ясеноваце (система "лагерей смерти", созданная усташами в 60 километрах от Загреба в мае 1941 года, - прим. "РГ"), и это число могло быть значительно больше, если бы не было Будисавлевич и ее соратников, которые буквально вытаскивали детей из Ясеноваца и спасали им тем самым жизни", - говорит Зарич, добавляя, что картина снималась в Республике Сербской, Сербии, Австрии, Хорватии.

В фильме рассказывается история доктора Милутина Вучковаца, который семилетним ребенком оказался в лагере и остался жив только благодаря действиям Дианы Будисавлевич. Он уверен, что ее подвиг заслуживает Нобелевской премии. "Я смотрел, как умирают мои ровесники, промерзшие, голодные. Только когда был опубликован "Дневник" я узнал, что в Ябланац приезжала Диана Будисавлевич. Она многим помогла спастись. То, что я ребенком смотрел смерти в глаза, позже помогло мне исполнить желание отца: поступить на медицинский факультет и посвятить свою жизнь другим. Став гинекологом, я помог родиться тысячам детей. А крик новорожденного ребенка всегда отличу от тех криков, которые слышал тогда, семилетним ребенком. Сегодня я счастливый человек".

Фото: Александр Борисов
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Напомним, что в состав марионеточного Независимого Государства Хорватия (1941-1945) входили часть современной Республики Хорватии без Истрии и большей части Далмации, а также вся современная Босния и Герцеговина, некоторые районы Словении и Срем. Усташский концентрационный лагерь Ясеновац стал символом преступлений НГХ и был третьим по количеству жертв в Европе после Освенцима и Треблинки. Главными своими врагами усташи тогда объявили православных сербов. Руководитель НГХ Анте Павелич и министр образования, писатель Миле Будак хотели решить сербский вопрос радикально: треть - уничтожить, треть - насильно сделать католиками, треть - выселить в Сербию. Лозунг, придуманный Будаком, гласил: "Сербов - на вербы". Итоги геноцида, совершенного при безусловной поддержке католического клира, были ужасающими: разрушено 299 православных церквей, 240 000 сербов насильственно переведены в римско-католическую веру, а около 750 000 сербов убито.

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