Володин поздравил нового иранского коллегу с избранием

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил Мохаммада-Багера Галибафа с избранием на пост главы парламента Ирана. Спикер выступил за продолжение активного взаимодействия российских и иранских законодателей. Текст телеграммы Володина приводит пресс-служба Госдумы.

Глава нижней палаты отметил, что российские депутаты настроены на активные контакты с иранской стороной "в интересах развития сотрудничества между нашими странами, укрепления региональной безопасности, противодействия современным вызовам и угрозам".

Кроме того, Володин в отдельном письме поблагодарил экс-спикера иранского парламента Али Лариджани, который 12 лет возглавлял законодательный орган. "Совместно мы смогли продвинуть решение актуальных вопросов отношений наших стран в рамках парламентского измерения, региональной безопасности, борьбы с терроризмом", - указал спикер Госдумы.

Он также заметил, что с участием Лариджани получили развитие различные форматы межпарламентского сотрудничества. Володин привел в пример Совещание спикеров парламентов стран Евразии, международный форум "Развитие парламентаризма". Лариджани, напомнил он, стал одним из инициаторов конференции по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия.

Избранный по итогам февральских выборов парламент впервые собрался 27 мая, на следующий день экс-мэр Тегерана Мохаммад-Багер Галибаф был выбран депутатами в качестве председателя.