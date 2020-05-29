Врачи выявили частый симптом при легком течении коронавируса

Новая работа исследователей из Университета Толедо (Огайо, США) показала, что почти половина зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 отмечает такой симптом как потеря вкуса.

- В более ранних исследованиях этот симптом не отмечался, что, вероятно, было связано с преобладанием других признаков. Это кашель, лихорадка и проблемы с дыханием. Сейчас ясно, что измененное или утраченное чувство вкуса также присутствует у значительной части пациентов, - пояснили специалисты.

В рамках новой работы был сделан анализ пяти исследований, проведенных в период с середины января до конца марта. В них были задействованы более 800 пациентов. У 49,8% из них были проблемы со вкусовыми ощущениями. По словам специалистов, есть основания полагать, что реальная распространенность этого симптома еще выше.

Исследователи предполагают, что потеря вкуса связана с относительно легким течением болезни и симптом поможет выявлять носителей без типичных признаков инфекции.

Потеря вкуса при COVID-19 может объясняться способностью вируса связываться с так называемым рецептором ACE-2, который экспрессируется в эпителиальных клетках языка и рта.