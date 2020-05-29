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29.05.2020 16:12
Рубрика: Общество

Всероссийский онлайн-выпускной в школах пройдет 27 июня

Текст: Ксения Колесникова
Минпросвещения рекомендовало всем регионам провести 27 июня праздники для выпускников школ 2019-2020 учебного года.
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

- Центральным мероприятием станет общефедеральный "Выпускной вечер". Он охватит все регионы страны, а в финальную часть программы войдет фестиваль "Алые паруса", - рассказали в пресс-службе Минпросвещения. - В 2020 году около 700 тысяч школьников заканчивают 11-е классы.

При этом в ведомстве подчеркнули: для защиты здоровья учащихся и педагогов большинство мероприятий 27 июня пройдут в онлайн-режиме.

Фото: iStock
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Очные праздники могут быть только в регионах, вышедших к 27 июня на третий этап снятия ограничений, связанных с распространением коронавируса. Но - опять же - в строгом соответствии с предписаниями Роспотребнадзора. Кроме того, проведение очных выпускных возможно и после проведения ЕГЭ. Последний день сдачи ЕГЭ пока назначен на 8 августа.

- Выпускной бал - прекрасная традиция, которая объединяет 11-классников, их родителей и педагогов, - рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. - Теплые эмоции, добрые слова, счастливые моменты - воспоминания, которые будут давать силы, греть всю жизнь и воодушевлять. Мы обязаны сохранить эту традицию для ребят.

По словам министра, при этом, к сожалению, в большинстве регионов еще сохраняется опасная эпидемиологическая ситуация. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы этот праздник омрачился заболеванием кого-то из детей или учителей.

Фото: Photoexpress
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- Мы заботимся о детях, воспитываем их и учим принимать ответственные решения, учим безопасной жизни. И сейчас мы как раз показываем пример, как это делать: оценив ситуацию, рекомендуем в июне отметить выпускной онлайн, а в начале осени отпраздновать традиционно в более живом и тесном формате, - рассказал Сергей Кравцов. - Согласитесь, важнее дух праздника, чем его формальная дата. Из-за нее не стоит рисковать здоровьем.

Также в Минпросвещения отметили, что на этой неделе в стране продолжаются мероприятия, посвященные "Последнему звонку". В акциях и флешмобах с благодарностями педагогам и поздравлениями выпускников - уже более полумиллиона участников.

Общество Образование Правительство Минпросвещения

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