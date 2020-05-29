Вузы будут снимать ограничения в зависимости от ситуации в регионе

Вузам, подведомственным Минобрнауки, поручено продолжить обучение студентов в дистанционном режиме "до даты окончания действия ограничительных мер, определяемой высшими должностными лицами субъектов РФ".

"Обеспечить реализацию образовательных программ, в том числе прохождение обучающимися промежуточной аттестации по соответствующим образовательным программам, с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий", - говорится в документе.

Также приказ определяет проведение приемной кампании 2020/2021 года в дистанционном формате, с соблюдением всех мер по профилактике распространения коронавируса.