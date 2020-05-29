За сутки в России подтверждено 8572 случая COVID-19 в 84 субъектах

За минувшие сутки в России подтверждено 8572 случая COVID-19 в 84 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуациейм с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 39,4% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- Москва - 2332
- Московская область - 773
- Санкт-Петербург - 369
- Нижегородская область - 281
- Свердловская область - 230
- Ростовская область - 141
- Челябинская область - 141
- Красноярский край - 138
- Волгоградская область - 133
- Республика Дагестан - 125
- Тульская область - 112
- Брянская область - 110
- Ханты-Мансийский АО - 105
- Воронежская область - 104
- Новосибирская область - 103
- Архангельская область - 101
- Саратовская область - 94
- Калужская область - 91
- Смоленская область - 91
- Пензенская область - 89
- Ярославская область - 84
- Республика Башкортостан - 84
- Чувашская Республика - 83
- Ставропольский край - 82
- Республика Саха (Якутия) - 82
- Белгородская область - 81
- Кабардино-Балкарская Республика - 81
- Краснодарский край - 80
- Рязанская область - 75
- Ульяновская область - 75
- Алтайский край - 75
- Тамбовская область - 73
- Новгородская область - 73
- Липецкая область - 70
- Хабаровский край - 69
- Ивановская область - 68
- Республика Тыва - 66
- Орловская область - 65
- Курская область - 64
- Мурманская область - 60
- Иркутская область - 60
- Владимирская область - 59
- Приморский край - 57
- Карачаево-Черкесская Республика - 56
- Кировская область - 56
- Оренбургская область - 54
- Ленинградская область - 53
- Республика Татарстан - 53
- Псковская область - 52
- Республика Северная Осетия - 51
- Самарская область - 48
- Пермский край - 47
- Республика Бурятия - 47
- Республика Марий Эл - 46
- Республика Ингушетия - 45
- Республика Мордовия - 44
- Омская область - 42
- Тверская область - 41
- Астраханская область - 40
- Костромская область - 35
- Камчатский край - 34
- Калининградская область - 33
- Республика Хакасия - 32
- Ямало-Ненецкий АО - 31
- Забайкальский край - 28
- Амурская область - 28
- Вологодская область - 27
- Республика Калмыкия - 26
- Республика Коми - 24
- Томская область - 23
- Удмуртская Республика - 22
- Кемеровская область - 20
- Чеченская Республика - 18
- Тюменская область - 18
- Сахалинская область - 14
- Республика Карелия - 11
- Республика Адыгея - 11
- Магаданская область - 8
- Еврейская АО - 7
- Чукотский АО - 7
- Республика Крым - 6
- Курганская область - 3
- Ненецкий автономный округ - 1
- Республика Алтай - 1
Всего в России зарегистрировано 387 623 случая (+2,3%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
За сутки умерли 232 человека:
- Белгородская область - 3
- Владимирская область - 2
- Калужская область - 2
- Московская область - 20
- Орловская область - 6
- Смоленская область - 1
- Тульская область - 3
- Ярославская область - 1
- Москва - 76
- Республика Коми - 1
- Вологодская область - 2
- Калининградская область - 3
- Новгородская область - 1
- Санкт-Петербург - 11
- Республика Калмыкия - 2
- Краснодарский край - 2
- Волгоградская область - 2
- Ростовская область - 1
- Республика Дагестан - 50
- Республика Северная Осетия - Алания - 6
- Ставропольский край - 2
- Республика Марий Эл - 1
- Пермский край - 1
- Кировская область - 2
- Нижегородская область - 5
- Самарская область - 2
- Саратовская область - 2
- Ульяновская область - 1
- Свердловская область - 2
- Ямало-Ненецкий автономный округ - 2
- Челябинская область - 1
- Алтайский край - 2
- Красноярский край - 6
- Иркутская область - 1
- Томская область - 1
- Республика Бурятия - 2
- Республика Саха (Якутия) - 1
- Забайкальский край - 1
- Камчатский край - 1
- Приморский край - 1
За весь период пандемии умерли 4 374 человека.
За сутки выписано 8 264 выздоровевших:
- Белгородская область - 34
- Брянская область - 113
- Владимирская область - 81
- Воронежская область - 49
- Ивановская область - 61
- Калужская область - 127
- Костромская область - 10
- Курская область - 47
- Липецкая область - 33
- Московская область - 490
- Орловская область - 48
- Рязанская область - 46
- Смоленская область - 43
- Тамбовская область - 40
- Тверская область - 41
- Тульская область - 109
- Ярославская область - 45
- Москва - 3474
- Республика Карелия - 8
- Республика Коми - 23
- Архангельская область - 28
- Вологодская область - 17
- Калининградская область - 5
- Ленинградская область - 108
- Мурманская область - 158
- Новгородская область - 12
- Псковская область - 13
- Санкт-Петербург - 330
- Республика Адыгея - 10
- Республика Калмыкия - 19
- Республика Крым - 21
- Краснодарский край - 128
- Астраханская область - 58
- Волгоградская область - 83
- Ростовская область - 61
- Севастополь - 1
- Республика Дагестан - 10
- Республика Ингушетия - 23
- Кабардино-Балкарская Республика - 159
- Карачаево-Черкесская Республика - 2
- Республика Северная Осетия - Алания - 98
- Чеченская Республика - 42
- Ставропольский край - 71
- Республика Башкортостан - 59
- Республика Марий Эл - 48
- Республика Мордовия - 102
- Республика Татарстан - 132
- Удмуртская Республика - 14
- Республика Чувашия - 92
- Пермский край - 61
- Кировская область - 34
- Нижегородская область - 222
- Оренбургская область - 57
- Пензенская область - 100
- Самарская область - 63
- Саратовская область - 91
- Ульяновская область - 20
- Курганская область - 2
- Свердловская область - 170
- Тюменская область - 26
- Ханты-Мансийский АО - 12
- Ямало-Ненецкий автономный округ - 42
- Челябинская область - 49
- Республика Алтай - 2
- Республика Тыва - 3
- Республика Хакасия - 20
- Алтайский край - 13
- Красноярский край - 30
- Иркутская область - 17
- Кемеровская область - 9
- Новосибирская область - 62
- Омская область - 12
- Томская область - 42
- Республика Бурятия - 32
- Республика Саха (Якутия) - 66
- Приморский край - 60
- Амурская область - 12
- Магаданская область - 10
- Хабаровский край - 82
- Сахалинская область - 4
- Еврейская автономная область - 3
- Чукотский автономный округ - 10
За весь период выписано выздоровевших 159 257 человек.