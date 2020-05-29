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29.05.2020 10:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

За сутки в России подтверждено 8572 случая COVID-19 в 84 субъектах

Текст: Любовь Проценко
За минувшие сутки в России подтверждено 8572 случая COVID-19 в 84 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуациейм с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 39,4% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  1. Москва - 2332
  2. Московская область - 773
  3. Санкт-Петербург - 369
  4. Нижегородская область - 281
  5. Свердловская область - 230
  6. Ростовская область - 141
  7. Челябинская область - 141
  8. Красноярский край - 138
  9. Волгоградская область - 133
  10. Республика Дагестан - 125
  11. Тульская область - 112
  12. Брянская область - 110
  13. Ханты-Мансийский АО - 105
  14. Воронежская область - 104
  15. Новосибирская область - 103
  16. Архангельская область - 101
  17. Саратовская область - 94
  18. Калужская область - 91
  19. Смоленская область - 91
  20. Пензенская область - 89
  21. Ярославская область - 84
  22. Республика Башкортостан - 84
  23. Чувашская Республика - 83
  24. Ставропольский край - 82
  25. Республика Саха (Якутия) - 82
  26. Белгородская область - 81
  27. Кабардино-Балкарская Республика - 81
  28. Краснодарский край - 80
  29. Рязанская область - 75
  30. Ульяновская область - 75
  31. Алтайский край - 75
  32. Тамбовская область - 73
  33. Новгородская область - 73
  34. Липецкая область - 70
  35. Хабаровский край - 69
  36. Ивановская область - 68
  37. Республика Тыва - 66
  38. Орловская область - 65
  39. Курская область - 64
  40. Мурманская область - 60
  41. Иркутская область - 60
  42. Владимирская область - 59
  43. Приморский край - 57
  44. Карачаево-Черкесская Республика - 56
  45. Кировская область - 56
  46. Оренбургская область - 54
  47. Ленинградская область - 53
  48. Республика Татарстан - 53
  49. Псковская область - 52
  50. Республика Северная Осетия - 51
  51. Самарская область - 48
  52. Пермский край - 47
  53. Республика Бурятия - 47
  54. Республика Марий Эл - 46
  55. Республика Ингушетия - 45
  56. Республика Мордовия - 44
  57. Омская область - 42
  58. Тверская область - 41
  59. Астраханская область - 40
  60. Костромская область - 35
  61. Камчатский край - 34
  62. Калининградская область - 33
  63. Республика Хакасия - 32
  64. Ямало-Ненецкий АО - 31
  65. Забайкальский край - 28
  66. Амурская область - 28
  67. Вологодская область - 27
  68. Республика Калмыкия - 26
  69. Республика Коми - 24
  70. Томская область - 23
  71. Удмуртская Республика - 22
  72. Кемеровская область - 20
  73. Чеченская Республика - 18
  74. Тюменская область - 18
  75. Сахалинская область - 14
  76. Республика Карелия - 11
  77. Республика Адыгея - 11
  78. Магаданская область - 8
  79. Еврейская АО - 7
  80. Чукотский АО - 7
  81. Республика Крым - 6
  82. Курганская область - 3
  83. Ненецкий автономный округ - 1
  84. Республика Алтай - 1

Всего в России зарегистрировано 387 623 случая (+2,3%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За сутки умерли 232 человека:
  • Белгородская область - 3
  • Владимирская область - 2
  • Калужская область - 2
  • Московская область - 20
  • Орловская область - 6
  • Смоленская область - 1
  • Тульская область - 3
  • Ярославская область - 1
  • Москва - 76
  • Республика Коми - 1
  • Вологодская область - 2
  • Калининградская область - 3
  • Новгородская область - 1
  • Санкт-Петербург - 11
  • Республика Калмыкия - 2
  • Краснодарский край - 2
  • Волгоградская область - 2
  • Ростовская область - 1
  • Республика Дагестан - 50
  • Республика Северная Осетия - Алания - 6
  • Ставропольский край - 2
  • Республика Марий Эл - 1
  • Пермский край - 1
  • Кировская область - 2
  • Нижегородская область - 5
  • Самарская область - 2
  • Саратовская область - 2
  • Ульяновская область - 1
  • Свердловская область - 2
  • Ямало-Ненецкий автономный округ - 2
  • Челябинская область - 1
  • Алтайский край - 2
  • Красноярский край - 6
  • Иркутская область - 1
  • Томская область - 1
  • Республика Бурятия - 2
  • Республика Саха (Якутия) - 1
  • Забайкальский край - 1
  • Камчатский край - 1
  • Приморский край - 1

За весь период пандемии умерли 4 374 человека.

За сутки выписано 8 264 выздоровевших:
  • Белгородская область - 34
  • Брянская область - 113
  • Владимирская область - 81
  • Воронежская область - 49
  • Ивановская область - 61
  • Калужская область - 127
  • Костромская область - 10
  • Курская область - 47
  • Липецкая область - 33
  • Московская область - 490
  • Орловская область - 48
  • Рязанская область - 46
  • Смоленская область - 43
  • Тамбовская область - 40
  • Тверская область - 41
  • Тульская область - 109
  • Ярославская область - 45
  • Москва - 3474
  • Республика Карелия - 8
  • Республика Коми - 23
  • Архангельская область - 28
  • Вологодская область - 17
  • Калининградская область - 5
  • Ленинградская область - 108
  • Мурманская область - 158
  • Новгородская область - 12
  • Псковская область - 13
  • Санкт-Петербург - 330
  • Республика Адыгея - 10
  • Республика Калмыкия - 19
  • Республика Крым - 21
  • Краснодарский край - 128
  • Астраханская область - 58
  • Волгоградская область - 83
  • Ростовская область - 61
  • Севастополь - 1
  • Республика Дагестан - 10
  • Республика Ингушетия - 23
  • Кабардино-Балкарская Республика - 159
  • Карачаево-Черкесская Республика - 2
  • Республика Северная Осетия - Алания - 98
  • Чеченская Республика - 42
  • Ставропольский край - 71
  • Республика Башкортостан - 59
  • Республика Марий Эл - 48
  • Республика Мордовия - 102
  • Республика Татарстан - 132
  • Удмуртская Республика - 14
  • Республика Чувашия - 92
  • Пермский край - 61
  • Кировская область - 34
  • Нижегородская область - 222
  • Оренбургская область - 57
  • Пензенская область - 100
  • Самарская область - 63
  • Саратовская область - 91
  • Ульяновская область - 20
  • Курганская область - 2
  • Свердловская область - 170
  • Тюменская область - 26
  • Ханты-Мансийский АО - 12
  • Ямало-Ненецкий автономный округ - 42
  • Челябинская область - 49
  • Республика Алтай - 2
  • Республика Тыва - 3
  • Республика Хакасия - 20
  • Алтайский край - 13
  • Красноярский край - 30
  • Иркутская область - 17
  • Кемеровская область - 9
  • Новосибирская область - 62
  • Омская область - 12
  • Томская область - 42
  • Республика Бурятия - 32
  • Республика Саха (Якутия) - 66
  • Приморский край - 60
  • Амурская область - 12
  • Магаданская область - 10
  • Хабаровский край - 82
  • Сахалинская область - 4
  • Еврейская автономная область - 3
  • Чукотский автономный округ - 10

За весь период выписано выздоровевших 159 257 человек.

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