За сутки в России подтверждено 8572 случая COVID-19 в 84 субъектах

За минувшие сутки в России подтверждено 8572 случая COVID-19 в 84 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуациейм с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 39,4% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: Москва - 2332 Московская область - 773 Санкт-Петербург - 369 Нижегородская область - 281 Свердловская область - 230 Ростовская область - 141 Челябинская область - 141 Красноярский край - 138 Волгоградская область - 133 Республика Дагестан - 125 Тульская область - 112 Брянская область - 110 Ханты-Мансийский АО - 105 Воронежская область - 104 Новосибирская область - 103 Архангельская область - 101 Саратовская область - 94 Калужская область - 91 Смоленская область - 91 Пензенская область - 89 Ярославская область - 84 Республика Башкортостан - 84 Чувашская Республика - 83 Ставропольский край - 82 Республика Саха (Якутия) - 82 Белгородская область - 81 Кабардино-Балкарская Республика - 81 Краснодарский край - 80 Рязанская область - 75 Ульяновская область - 75 Алтайский край - 75 Тамбовская область - 73 Новгородская область - 73 Липецкая область - 70 Хабаровский край - 69 Ивановская область - 68 Республика Тыва - 66 Орловская область - 65 Курская область - 64 Мурманская область - 60 Иркутская область - 60 Владимирская область - 59 Приморский край - 57 Карачаево-Черкесская Республика - 56 Кировская область - 56 Оренбургская область - 54 Ленинградская область - 53 Республика Татарстан - 53 Псковская область - 52 Республика Северная Осетия - 51 Самарская область - 48 Пермский край - 47 Республика Бурятия - 47 Республика Марий Эл - 46 Республика Ингушетия - 45 Республика Мордовия - 44 Омская область - 42 Тверская область - 41 Астраханская область - 40 Костромская область - 35 Камчатский край - 34 Калининградская область - 33 Республика Хакасия - 32 Ямало-Ненецкий АО - 31 Забайкальский край - 28 Амурская область - 28 Вологодская область - 27 Республика Калмыкия - 26 Республика Коми - 24 Томская область - 23 Удмуртская Республика - 22 Кемеровская область - 20 Чеченская Республика - 18 Тюменская область - 18 Сахалинская область - 14 Республика Карелия - 11 Республика Адыгея - 11 Магаданская область - 8 Еврейская АО - 7 Чукотский АО - 7 Республика Крым - 6 Курганская область - 3 Ненецкий автономный округ - 1 Республика Алтай - 1 Всего в России зарегистрировано 387 623 случая (+2,3%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За сутки умерли 232 человека: Белгородская область - 3

Владимирская область - 2

Калужская область - 2

Московская область - 20

Орловская область - 6

Смоленская область - 1

Тульская область - 3

Ярославская область - 1

Москва - 76

Республика Коми - 1

Вологодская область - 2

Калининградская область - 3

Новгородская область - 1

Санкт-Петербург - 11

Республика Калмыкия - 2

Краснодарский край - 2

Волгоградская область - 2

Ростовская область - 1

Республика Дагестан - 50

Республика Северная Осетия - Алания - 6

Ставропольский край - 2

Республика Марий Эл - 1

Пермский край - 1

Кировская область - 2

Нижегородская область - 5

Самарская область - 2

Саратовская область - 2

Ульяновская область - 1

Свердловская область - 2

Ямало-Ненецкий автономный округ - 2

Челябинская область - 1

Алтайский край - 2

Красноярский край - 6

Иркутская область - 1

Томская область - 1

Республика Бурятия - 2

Республика Саха (Якутия) - 1

Забайкальский край - 1

Камчатский край - 1

Приморский край - 1 За весь период пандемии умерли 4 374 человека. За сутки выписано 8 264 выздоровевших: Белгородская область - 34

Брянская область - 113

Владимирская область - 81

Воронежская область - 49

Ивановская область - 61

Калужская область - 127

Костромская область - 10

Курская область - 47

Липецкая область - 33

Московская область - 490

Орловская область - 48

Рязанская область - 46

Смоленская область - 43

Тамбовская область - 40

Тверская область - 41

Тульская область - 109

Ярославская область - 45

Москва - 3474

Республика Карелия - 8

Республика Коми - 23

Архангельская область - 28

Вологодская область - 17

Калининградская область - 5

Ленинградская область - 108

Мурманская область - 158

Новгородская область - 12

Псковская область - 13

Санкт-Петербург - 330

Республика Адыгея - 10

Республика Калмыкия - 19

Республика Крым - 21

Краснодарский край - 128

Астраханская область - 58

Волгоградская область - 83

Ростовская область - 61

Севастополь - 1

Республика Дагестан - 10

Республика Ингушетия - 23

Кабардино-Балкарская Республика - 159

Карачаево-Черкесская Республика - 2

Республика Северная Осетия - Алания - 98

Чеченская Республика - 42

Ставропольский край - 71

Республика Башкортостан - 59

Республика Марий Эл - 48

Республика Мордовия - 102

Республика Татарстан - 132

Удмуртская Республика - 14

Республика Чувашия - 92

Пермский край - 61

Кировская область - 34

Нижегородская область - 222

Оренбургская область - 57

Пензенская область - 100

Самарская область - 63

Саратовская область - 91

Ульяновская область - 20

Курганская область - 2

Свердловская область - 170

Тюменская область - 26

Ханты-Мансийский АО - 12

Ямало-Ненецкий автономный округ - 42

Челябинская область - 49

Республика Алтай - 2

Республика Тыва - 3

Республика Хакасия - 20

Алтайский край - 13

Красноярский край - 30

Иркутская область - 17

Кемеровская область - 9

Новосибирская область - 62

Омская область - 12

Томская область - 42

Республика Бурятия - 32

Республика Саха (Якутия) - 66

Приморский край - 60

Амурская область - 12

Магаданская область - 10

Хабаровский край - 82

Сахалинская область - 4

Еврейская автономная область - 3

Чукотский автономный округ - 10 За весь период выписано выздоровевших 159 257 человек.