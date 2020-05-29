Захарова призвала готовиться к новой потенциальной пандемии

Мировое сообщество должно быть готово к новым вспышкам потенциально опасных вирусов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Необходимо сделать жизнь более безопасной, чтобы найти в будущем при повторении, я надеюсь, не такого масштаба кризиса, но чего-то подобного, более локального, чтобы быть в большей степени к этому готовым, чтобы меньше людей оказались заложниками этой ситуации", - сказала дипломат. По ее словам, в этих целях следует провести всесторонний совместный анализ причин и последствий пандемии COVID-19.

Как отметила Захарова, в эпоху глобализации мир взаимосвязан как никогда раньше, и любая эпидемия может затронуть всех.