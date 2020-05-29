Застрявшие в Мексике россияне обратились за помощью к дипломатам

Застрявшие в порту Пуэрто-Вальярта россияне обратились за помощью в посольство РФ в Мексике. "Консульство собирает данные всех обратившихся и включает в свои списки", - рассказал РИА Новости дипломат Андрей Трояновский.

Россияне работали на лайнере Pacific Princess, который из-за пандемии коронавируса уже 25 дней находится в мексиканском порту, а персонал не может покинуть судно. В своеобразной тюрьме оказались и 15 граждан РФ. Последний раз они сходили на сушу в Австралии 83 дня назад.

В посольстве пояснили, что обычно организаторы круизов доставляют нанятых сотрудников домой, когда заканчивается заключенный с ними договор, однако в нынешней ситуации все иначе - пока владелец компании не предпринял никаких действий.