Зеленского не пригласили на парад Победы в России

Приглашение президенту Украины Владимиру Зеленскому посетить Москву в день парада Победы 24 июня не направляли. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, не направлялось", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос РБК.

Ранее представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов о приглашении на торжественные мероприятия в Москву иностранных лидеров, не уточнял, входит ли в число приглашенных президент Украины Владимир Зеленский.

О планах Москвы пригласить Зеленского на парад Победы в Кремле заявляли еще в августе 2019 года. О них сообщал помощник президента России Юрий Ушаков. Однако в конце января нынешнего года президент Украины поддержал позицию Варшавы, обвинившей СССР в развязывании Второй мировой войны.

Напомним, что парад Победы в этом году был отложен из-за ситуации с коронавирусом и пройдет 24 июня. При этом Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу исключить любые риски для здоровья участников парада.