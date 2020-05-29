Журнал Forbes лишил Кайли Дженнер статуса миллиардера

Американскую модель и предпринимательницу Кайли Дженнер исключили из списка миллиардеров по версии журнала Forbes. Это произошло после того, как аналитики журнала провели переоценку ее состояния.

Выяснилось, что стоимость ее бренда Kylie Cosmetics (косметическая компания, которую она основала в 2015 году - прим. РГ) была существенно завышена. По данным издания, ее активы в настоящее время не дотягивают до заветной планки в один миллиард, составляя примерно 900 миллионов долларов.

Напомним, в марте 2019 года Дженнер стала самым молодым миллиардером, побив рекорд основателя Facebook Марка Цукерберга.