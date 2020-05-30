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30.05.2020 14:24
Рубрика: Общество

Частные больницы смогут получать субсидии на выплаты медработникам

Текст: Владимир Кузьмин

Стимулирующие выплаты за помощь больным с коронавирусной инфекцией и лицам из группы риска теперь сможет получать медицинский персонал частных клиник.

Фото: Алексанадр Корольков/РГ
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Изменения в правила выплат за особые условия труда и дополнительную нагрузку утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

Мера обусловлена тем, что в некоторых регионах страны на борьбу с заболеванием наряду с государственными больницами привлечены частные медицинские учреждения. Решение о выделении таким клиникам средств на стимулирующие выплаты будут принимать губернаторы.

Кроме того, право на выплаты получили медработники с высшим немедицинским образованием. К ним относятся, например, биологи клинических лабораторий.

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