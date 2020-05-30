COVID-19 опустошил британскую казну

Эпидемия коронавируса выставила Соединенному Королевству неподъемный беспрецедентный счет. Национальный долг Британии впервые в ее истории исчисляется сегодня рекордной цифрой в 2 трлн фунтов стерлингов (2,47 трлн долларов).

Трехмесячный карантин ударил по экономике, вынудив страну остановить производства и финансовые биржи, закрыть магазины, школы, театры, свернуть туризм. Но при этом выдать посаженным под домашний "арест" британцам суммы поддержки, достаточные для скромного и, тем не менее, обеспечивающего базовые нужды существования. Как и любая другая переживающая эпидемию страна, Британия была поставлена перед выбором "жизнь - или кошелек". Сегодня невыбранный ею кошелек оказался пустым.

Прогнозы Управления по бюджетной ответственности (OBR), показывают, что впервые после окончания Второй мировой войны задолженность Британии превысит 100 процентов национального дохода. Соединенному Королевству потребовалось более 300 лет, чтобы достичь государственного долга в 1 триллион фунтов стерлингов. Однако, согласно отчету, опубликованному британской газетой Daily Mail, Британии хватило лишь одного десятилетия, чтобы достичь задолженности в астрономическую сумму 2 триллионов фунтов стерлингов.

Банк Англии предупредил, что Британия сталкивается сегодня с самой глубокой рецессией за 300 лет. При этом займы в текущем году угрожают достичь беспрецедентных 300 миллиардов фунтов стерлингов.

И все же правительство Британии в столь тяжелой ситуации поддержало своих трудящихся и смогло не допустить разорения производств и компаний. Запущена в действие огромная по своему охвату схема отпусков, согласно которой около 8,4 млн рабочих и служащих, оставшихся на карантине, продолжают получать 80 процентов своей зарплаты из бюджета страны.