Дмитрий Крымов рассказал, как поговорил с Тинторетто

В последний день мая ГМИИ имени А.С.Пушкина показывает работу Дмитрия Крымова, созданную в диалоге с картиной Якопо Робусти Тинторетто "Тайная вечеря" (1563-1564) из церкви Сан-Тровазо.

Дмитрий Крымов поставил спектакль с тем же названием для проекта ГМИИ им. А.С.Пушкина, представленного в пространстве церкви Сан-Фантин во время Венецианской биеннале 2019 года. Проект был создан при поддержке Stella Art Foundation. Художниками произведения стали студенты курса Дмитрия Крымова в ГИТИСе. Показ произведения на сайте музея начнется 31 мая в 19:00. Видео будет доступно в течение суток после трансляции.

Накануне московской премьеры проекта Дмитрий Крымов ответил на вопросы "РГ".

Венеция - постоянный лейтмотив вашего творчества, еще со времен постановки "Отелло", первого спектакля, над которым Вы как художник работали вместе с Вашим отцом Анатолием Эфросом. Не было ли соблазна подчеркнуть в фильме атмосферу города?

Дмитрий Крымов: Когда имеешь дело с Венецией и церковью в Венеции, подчеркивать ничего не надо. Ты уже там. Надо вести себя, как мне показалось, скромно. Там такая аура, надышенная, намоленная, такой воздух насыщенный, что мы старались, наоборот, снизить пафос. Я подумал, что надо просто всмотреться. Мы поставили огромную картину в алтаре церкви Сан-Фантин. Она стояла снятая с гвоздя, окруженная ведрами с краской, кистями, фанерой. Полосатая ленточка, огораживающая пространство, яснее ясного указывала, что здесь идут работы. Люди в рабочих оранжевых куртках шустрили, пока публика рассаживалась. И вдруг - кто-то из этих рабочих исчезал за этой рамой и входил в картину. Момент превращения живого человека, одного из этой массовки, в тех, кто разрушает - уже в другом измерении, для меня имеет очень большое значение.

Тинторетто написал несколько картин на сюжет "Тайной вечери". Вам предлагали выбрать именно эту работу из церкви Сан-Тровазо?

Дмитрий Крымов: Нет, это был мой выбор.

Мне показалось, что "Тайную вечерю" Вы превратили в Голгофу.

Дмитрий Крымов: В общем-то, так оно и есть. Голгофа же имеет ступени. Тайная вечеря была той ступенью, после которой стало понятно, что события катастрофически идут в направлении Голгофы.

Меня поразило, что эффект обманки Вы заложили не только в изображении фигур на картине Тинторетто, но и в основную линию действия. Приходят рабочие, убирают сцену, уносят плоские нарисованные фигуры. Картина разбирается на составные части. Разваливается, как паззл. Но при этом герой в итоге оказывается в пространстве храма. Деконструкция, разрушая иллюзию, обнажает сакральное пространство.

Дмитрий Крымов: Ну да. Правда, когда это так формулируется, кажется, очень пафосно получается. Но Бог-то есть. По крайней мере он должен быть. Если его нет, это просто скандал. Надо скандалить. И требовать заведующего. Он должен быть здесь, в этой дурацкой столовой, где обсчитывают, где грязные скатерти и не докладывают пюре. Он должен быть.

Из спутников главного героя единственным живым человеком, а не оптической иллюзией trompe l'oeil оказалась женщина. Почему? И кто она?

Дмитрий Крымов: Когда я был театральным художником, то делал пьесу Александра Володина. Она называлась "Мать Иисуса". Ставил замечательный режиссер болгарский Младан Киселов. Это было в Театре Моссовета, на малой сцене. Пьеса замечательная. И тема замечательная. Бродский недаром в великом стихотворении "Натюрморт" пишет о матери, которая стоит у креста, где распят ее сын, и спрашивает: "Кто ты? Ты мой сын или Бог?". Ей говорят, что это Бог. А она переживает за сына. Ответ грандиозный. "Он говорит в ответ:// - Мертвый или живой, // разницы, жено, нет. // Сын или Бог, я твой".

Даже когда я произношу эти слова, у меня ком в горле. Ученики - это одно. Мария - это другое. Женщина - это же особое существо. Те-то уснули просто. А она приходит. Это как бы последний шанс, мол, останься. Женская субстанция здесь важна. А кто она, я не знаю.

Финальный разговор героя по мобильному телефону беззвучен. Только по движению губ можно догадываться о словах. Не было соблазна оставить звучащую речь?

Дмитрий Крымов: У меня первый вариант был другой. Я думал бегущей строкой дать слова, которые он произносит. На всех языках мира. На японском, иврите, русском, арабском… Знаете, как последние известия в выпуске новостей. В Иерусалиме есть место, где на каменных стелах на ста семи языках мира написаны слова Господней молитвы. Это единственная молитва, которая принадлежит Христу. А мы хотели вместо камня использовать новости - "скрижали" нашего времени. Потом нашей команде показалось, что это будет слишком "в лоб", и мы отказались от этой идеи.

Как вы выбирали актеров на главные роли?

Дмитрий Крымов: Дело в том, что я работал и с Анатолием Белым, и Ольгой Ворониной, когда готовил спектакль "Сережа" в МХТ им. А.П.Чехова. Анатолий Белый играл роль Каренина, а Ольга Воронина - роль мамы Вронского. И я, когда с кем-то работаю, по большей части я влюбляюсь в этих людей. Они открыты для меня в каких-то своих глубоких слоях, как мне кажется. И потом - у них лица подходят. Не знаю. У них есть все, что нужно. В слова я бы это не оперял.

Когда приходят рабочие разбирать сцену, они берут хлеб, оставшийся на столе, бросают окурки в стакан. Каждый из них жует. Вы подчеркивали эту обыденность перекуса на ходу работяг. Но хлеб был с картины "Тайная вечеря". Для вас этот жест был знаком их непонимания ситуации или опошления, снижения происходящего?

Дмитрий Крымов: Это одно и то же. Они не понимают, с чем имеют дело. Они своим присутствием и действиями разрушают атмосферу "Тайной вечери". Даже не тем, что разбирают фигуры, а тем, что они этот хлеб едят.

Мои студенты, участники постановки, для съемки купили огромные, просто возрожденческие хлеба. Они решили, что на столе должны быть хоть и поломанные, но изначально большие хлеба. Как память о таинстве.

А предмет может жить по-разному. В зависимости от контекста, от того, кто ее использует, вещь обретает тот или иной смысл. В момент прихода рабочих сцены аура таинства исчезает. Этот мгновенный переход - как "укол", который может ощутить сторонний наблюдатель.

Музыка писалась специально для фильма? Я увидела знаковое имя композитора Кузьмы Бодрова в титрах…

Дмитрий Крымов: Там три эпизода музыкальных. Первый - звуки, сопровождающие появление рабочих, вход женщины и уход ее. Потом камера начинает кружить - делает большой круг. Видит, что происходит вокруг - такой Гефсиманский сад мелким почерком. Это Бах. А когда камера "наезжает" на центральную фигуру, звучит музыка Кузьмы Бодрова, написанная специально для фильма. У нас с ним давнишняя дружба. Мы с ним и оперу ставили, и драматические спектакли. Я не представляю музыкальное оформление спектакля без опоры на него.

Вы как-то рассказывали, что предлагаете первокурсникам ГИТИСа представить, что они входят в комнату, где сидят Веласкес, Ван Гог, Делакруа и все-все великие. И спрашиваете: что вы им скажете? А сейчас вы вошли в комнату, где сидит Тинторетто. И что вы ему скажете? Что вы разобрали его картину на части? Провели деконструкцию…

Дмитрий Крымов: Поговорил, можно сказать. Боязно спрашивать. Не знаю, как бы он к этому отнесся. Все-таки больше 400 лет прошло. У них другие пристрастия эстетические были. Может, он за нож бы схватился. Надеюсь, он понял, что мы его работу не трогали. Во всяком случае, убегая, я бы кричал: "Дяденька! Мы Вашу работу не трогали... Она где висела, там и висит. Никто ее не трогал!".

Художники написали картины, пьесы, создали театр. А дальше все это уже принадлежит людям. Люди как могут, так с этим и обращаются. Скажем, на кружках портрет Шекспира можно помещать? Вот мы к картине Тинторетто обратились, не желая ничего плохого сделать. А наоборот…чтобы показать, что это и к нам тоже имеет отношение.

Если я не ошибаюсь, этот фильм - Ваш первый опыт работы в кино. Работа в кино Вам интересна? Не собираетесь продолжить?

Дмитрий Крымов: Собираюсь. Мне эта работа очень интересна. Вопрос, насколько это будет интересно другим людям, которые могли бы помочь продолжить мои опыты в кино.

Все думают, как выходить из ситуации изоляции. У вас студенты, ГИТИС, Лаборатория Дмитрия Крымова… Что будет со спектаклями? Как для вас складывается ситуация?

Дмитрий Крымов: Я сегодня в поликлинике встретил одного известного театрального продюсера. Он мне рассказал анекдот. Я его и раньше знал, но услышал, как в первый раз - уж очень он подходит к сегодняшнему дню. Анекдот про театр, естественно. Карабас Барабас возвращается домой и видит, что Пьеро повесился, Мальвина в обмороке, пудель Артемон налакался водки, и его тошнит, а Буратино догорает в камине. Он достал Буратино, прикурил, бросил его обратно в камин и говорит: "Да, не о таком театре мы мечтали".

Но надежда умирает последней даже после сгоревшего Буратино.