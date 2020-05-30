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30.05.2020 10:00
Рубрика: Культура

Дмитрий Крымов рассказал, как поговорил с Тинторетто

Текст: Жанна Васильева
В последний день мая ГМИИ имени А.С.Пушкина показывает работу Дмитрия Крымова, созданную в диалоге с картиной Якопо Робусти Тинторетто "Тайная вечеря" (1563-1564) из церкви Сан-Тровазо.
Дмитрий Крымов, видеоинсталляция для выставки ГМИИ им.А.С.Пушкина «В конце пребывает начало», процесс съемок, 2018 Дмитрий Крымов, видеоинсталляция для выставки ГМИИ им.А.С.Пушкина «В конце пребывает начало», процесс съемок, 2018
Дмитрий Крымов, видеоинсталляция для выставки ГМИИ им.А.С.Пушкина «В конце пребывает начало», процесс съемок, 2018

Дмитрий Крымов поставил спектакль с тем же названием для проекта ГМИИ им. А.С.Пушкина, представленного в пространстве церкви Сан-Фантин во время Венецианской биеннале 2019 года. Проект был создан при поддержке Stella Art Foundation. Художниками произведения стали студенты курса Дмитрия Крымова в ГИТИСе. Показ произведения на сайте музея начнется 31 мая в 19:00. Видео будет доступно в течение суток после трансляции.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Накануне московской премьеры проекта Дмитрий Крымов ответил на вопросы "РГ".

Венеция - постоянный лейтмотив вашего творчества, еще со времен постановки "Отелло", первого спектакля, над которым Вы как художник работали вместе с Вашим отцом Анатолием Эфросом. Не было ли соблазна подчеркнуть в фильме атмосферу города?

Дмитрий Крымов: Когда имеешь дело с Венецией и церковью в Венеции, подчеркивать ничего не надо. Ты уже там. Надо вести себя, как мне показалось, скромно. Там такая аура, надышенная, намоленная, такой воздух насыщенный, что мы старались, наоборот, снизить пафос. Я подумал, что надо просто всмотреться. Мы поставили огромную картину в алтаре церкви Сан-Фантин. Она стояла снятая с гвоздя, окруженная ведрами с краской, кистями, фанерой. Полосатая ленточка, огораживающая пространство, яснее ясного указывала, что здесь идут работы. Люди в рабочих оранжевых куртках шустрили, пока публика рассаживалась. И вдруг - кто-то из этих рабочих исчезал за этой рамой и входил в картину. Момент превращения живого человека, одного из этой массовки, в тех, кто разрушает - уже в другом измерении, для меня имеет очень большое значение.

Тинторетто написал несколько картин на сюжет "Тайной вечери". Вам предлагали выбрать именно эту работу из церкви Сан-Тровазо?

Дмитрий Крымов: Нет, это был мой выбор.

Мне показалось, что "Тайную вечерю" Вы превратили в Голгофу.

Дмитрий Крымов: В общем-то, так оно и есть. Голгофа же имеет ступени. Тайная вечеря была той ступенью, после которой стало понятно, что события катастрофически идут в направлении Голгофы.

Меня поразило, что эффект обманки Вы заложили не только в изображении фигур на картине Тинторетто, но и в основную линию действия. Приходят рабочие, убирают сцену, уносят плоские нарисованные фигуры. Картина разбирается на составные части. Разваливается, как паззл. Но при этом герой в итоге оказывается в пространстве храма. Деконструкция, разрушая иллюзию, обнажает сакральное пространство.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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Дмитрий Крымов: Ну да. Правда, когда это так формулируется, кажется, очень пафосно получается. Но Бог-то есть. По крайней мере он должен быть. Если его нет, это просто скандал. Надо скандалить. И требовать заведующего. Он должен быть здесь, в этой дурацкой столовой, где обсчитывают, где грязные скатерти и не докладывают пюре. Он должен быть.

Из спутников главного героя единственным живым человеком, а не оптической иллюзией trompe l'oeil оказалась женщина. Почему? И кто она?

Дмитрий Крымов: Когда я был театральным художником, то делал пьесу Александра Володина. Она называлась "Мать Иисуса". Ставил замечательный режиссер болгарский Младан Киселов. Это было в Театре Моссовета, на малой сцене. Пьеса замечательная. И тема замечательная. Бродский недаром в великом стихотворении "Натюрморт" пишет о матери, которая стоит у креста, где распят ее сын, и спрашивает: "Кто ты? Ты мой сын или Бог?". Ей говорят, что это Бог. А она переживает за сына. Ответ грандиозный. "Он говорит в ответ:// - Мертвый или живой, // разницы, жено, нет. // Сын или Бог, я твой".

Даже когда я произношу эти слова, у меня ком в горле. Ученики - это одно. Мария - это другое. Женщина - это же особое существо. Те-то уснули просто. А она приходит. Это как бы последний шанс, мол, останься. Женская субстанция здесь важна. А кто она, я не знаю.

Финальный разговор героя по мобильному телефону беззвучен. Только по движению губ можно догадываться о словах. Не было соблазна оставить звучащую речь?

Дмитрий Крымов: У меня первый вариант был другой. Я думал бегущей строкой дать слова, которые он произносит. На всех языках мира. На японском, иврите, русском, арабском… Знаете, как последние известия в выпуске новостей. В Иерусалиме есть место, где на каменных стелах на ста семи языках мира написаны слова Господней молитвы. Это единственная молитва, которая принадлежит Христу. А мы хотели вместо камня использовать новости - "скрижали" нашего времени. Потом нашей команде показалось, что это будет слишком "в лоб", и мы отказались от этой идеи.

Как вы выбирали актеров на главные роли?

Дмитрий Крымов: Дело в том, что я работал и с Анатолием Белым, и Ольгой Ворониной, когда готовил спектакль "Сережа" в МХТ им. А.П.Чехова. Анатолий Белый играл роль Каренина, а Ольга Воронина - роль мамы Вронского. И я, когда с кем-то работаю, по большей части я влюбляюсь в этих людей. Они открыты для меня в каких-то своих глубоких слоях, как мне кажется. И потом - у них лица подходят. Не знаю. У них есть все, что нужно. В слова я бы это не оперял.

Когда приходят рабочие разбирать сцену, они берут хлеб, оставшийся на столе, бросают окурки в стакан. Каждый из них жует. Вы подчеркивали эту обыденность перекуса на ходу работяг. Но хлеб был с картины "Тайная вечеря". Для вас этот жест был знаком их непонимания ситуации или опошления, снижения происходящего?

Дмитрий Крымов: Это одно и то же. Они не понимают, с чем имеют дело. Они своим присутствием и действиями разрушают атмосферу "Тайной вечери". Даже не тем, что разбирают фигуры, а тем, что они этот хлеб едят.

Фото: Пресс-служба проекта "Классика в честь Дворцовой"
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Мои студенты, участники постановки, для съемки купили огромные, просто возрожденческие хлеба. Они решили, что на столе должны быть хоть и поломанные, но изначально большие хлеба. Как память о таинстве.

А предмет может жить по-разному. В зависимости от контекста, от того, кто ее использует, вещь обретает тот или иной смысл. В момент прихода рабочих сцены аура таинства исчезает. Этот мгновенный переход - как "укол", который может ощутить сторонний наблюдатель.

Музыка писалась специально для фильма? Я увидела знаковое имя композитора Кузьмы Бодрова в титрах…

Дмитрий Крымов: Там три эпизода музыкальных. Первый - звуки, сопровождающие появление рабочих, вход женщины и уход ее. Потом камера начинает кружить - делает большой круг. Видит, что происходит вокруг - такой Гефсиманский сад мелким почерком. Это Бах. А когда камера "наезжает" на центральную фигуру, звучит музыка Кузьмы Бодрова, написанная специально для фильма. У нас с ним давнишняя дружба. Мы с ним и оперу ставили, и драматические спектакли. Я не представляю музыкальное оформление спектакля без опоры на него.

Вы как-то рассказывали, что предлагаете первокурсникам ГИТИСа представить, что они входят в комнату, где сидят Веласкес, Ван Гог, Делакруа и все-все великие. И спрашиваете: что вы им скажете? А сейчас вы вошли в комнату, где сидит Тинторетто. И что вы ему скажете? Что вы разобрали его картину на части? Провели деконструкцию…

Дмитрий Крымов: Поговорил, можно сказать. Боязно спрашивать. Не знаю, как бы он к этому отнесся. Все-таки больше 400 лет прошло. У них другие пристрастия эстетические были. Может, он за нож бы схватился. Надеюсь, он понял, что мы его работу не трогали. Во всяком случае, убегая, я бы кричал: "Дяденька! Мы Вашу работу не трогали... Она где висела, там и висит. Никто ее не трогал!".

Художники написали картины, пьесы, создали театр. А дальше все это уже принадлежит людям. Люди как могут, так с этим и обращаются. Скажем, на кружках портрет Шекспира можно помещать? Вот мы к картине Тинторетто обратились, не желая ничего плохого сделать. А наоборот…чтобы показать, что это и к нам тоже имеет отношение.

Фото: Светлана Мазурова /РГ
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Если я не ошибаюсь, этот фильм - Ваш первый опыт работы в кино. Работа в кино Вам интересна? Не собираетесь продолжить?

Дмитрий Крымов: Собираюсь. Мне эта работа очень интересна. Вопрос, насколько это будет интересно другим людям, которые могли бы помочь продолжить мои опыты в кино.

Все думают, как выходить из ситуации изоляции. У вас студенты, ГИТИС, Лаборатория Дмитрия Крымова… Что будет со спектаклями? Как для вас складывается ситуация?

Дмитрий Крымов: Я сегодня в поликлинике встретил одного известного театрального продюсера. Он мне рассказал анекдот. Я его и раньше знал, но услышал, как в первый раз - уж очень он подходит к сегодняшнему дню. Анекдот про театр, естественно. Карабас Барабас возвращается домой и видит, что Пьеро повесился, Мальвина в обмороке, пудель Артемон налакался водки, и его тошнит, а Буратино догорает в камине. Он достал Буратино, прикурил, бросил его обратно в камин и говорит: "Да, не о таком театре мы мечтали".

Но надежда умирает последней даже после сгоревшего Буратино.

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