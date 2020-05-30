Экзоскелетная перчатка научит играть на музыкальных инструментах

Если экзоскелетные перчатки с пневматическим управлением надеть на руки и активировать программу, то ваши руки сами смогут играть на пианино. Это позволит пальцам запомнить правильные движения и постепенно начинать делать их самому, сначала одновременно с экзоскелетом, а затем и без него.

Такого чудо-репетитора создали японские ученые. В перчатке почти нет твердых деталей, и она свободно сгибается в любом месте. Экзоскелет крепится на первые и последние фаланги пальцев, на запястья и на плечи. Между этими опорными деталями к каждому пальцу протянуты тяги от искусственных пневматических мышц. Перчатка имеет силу сжатия около восьми ньютонов на каждый палец, позволяет менять направление движения примерно 10 раз в секунду.

Кроме обучения такая перчатка может помочь в реабилитации после паралича или атрофии. Статья об этой разработке опубликована в журнале IEEE Transactions on Haptics.