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30.05.2020 14:58
Рубрика: Общество

Экзоскелетная перчатка научит играть на музыкальных инструментах

Текст: Юрий Медведев

Если экзоскелетные перчатки с пневматическим управлением надеть на руки и активировать программу, то ваши руки сами смогут играть на пианино. Это позволит пальцам запомнить правильные движения и постепенно начинать делать их самому, сначала одновременно с экзоскелетом, а затем и без него.

Фото: pixabay.com
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Такого чудо-репетитора создали японские ученые. В перчатке почти нет твердых деталей, и она свободно сгибается в любом месте. Экзоскелет крепится на первые и последние фаланги пальцев, на запястья и на плечи. Между этими опорными деталями к каждому пальцу протянуты тяги от искусственных пневматических мышц. Перчатка имеет силу сжатия около восьми ньютонов на каждый палец, позволяет менять направление движения примерно 10 раз в секунду.

Кроме обучения такая перчатка может помочь в реабилитации после паралича или атрофии. Статья об этой разработке опубликована в журнале IEEE Transactions on Haptics.

Общество Наука

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