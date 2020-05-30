Главный онколог Минздрава рассказал, как вовремя распознать рак кожи

Медики напомнили, что надо быть осторожней, чрезмерно пребывая на солнце в условиях снятия ограничительных мер в связи с коронавирусом. Так как это может быть чревато развитием злокачественных процессов в организме. Как известно, под действием ультрафиолетовых лучей могут развиваться различные опасные заболевания кожи. Одно из самых коварных - меланома, связанная с перерождением родинок.

- Некоторые люди имеют десятки родинок по всему телу и все они абсолютно безвредны. А вот меланома может возникнуть на теле человека даже без единой родинки, - отметил Главный онколог Минздрава России, академик РАН, заслуженный врач РФ Андрей Каприн.

Особую бдительность следует проявлять при появлении новых родинок, особенно в преклонном возрасте. О злокачественном перерождении свидетельствуют такие признаки как быстрый рост родинки, изменение цвета, формы. Плохой знак, если невус доставляет дискомфорт: чешется или кровоточит. В таких ситуациях необходимо записаться на прием к врачу.

Лечение начинается только после тщательной диагностики. В процессе устанавливаются форма и размер образования, расположение, давность появления и иные особенности. Проводится дерматоскопическое обследование с применением различных автоматизированных систем. Кроме этого, обследование может включать в себя оценку ближайших к опухоли лимфатических узлов в зависимости от расположения меланомы, УЗИ брюшной полости, забрюшинного пространства, рентгенографию (или компьютерную томографию) органов грудной клетки. При необходимости дополнительно проводится магнитно-резонансная томография головного мозга, а также анализы крови.