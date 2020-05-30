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30.05.2020 18:03
Рубрика: Культура

Гран-при "Интермузея 2020" получил Московский музей космонавтики

Текст: Иван Владимиров
"Интермузей-2020" подвел итоги традиционного конкурса в рамках фестиваля. В конкурсе, который проводился в четырех номинациях, участвовал 121 музейный проект. Общий призовой фонд конкурса, как и прежде, составил 2,3 млн рублей. Все проекты, сессии и материалы фестивальных программ можно будет посмотреть на сайте до конца 2020 года.

В номинации "Лучший образовательно-просветительский проект" лучшим назван проект "МКС на связи" Московского музея космонавтики. На связь с Международной космической станцией вышли участники шоу, в котором приняли участие поп-герои наших дней, в том числе группа Uma2rman и Федор Бондарчук, Диана Арбенина и Светлана Сурганова, создатель группы Tesla Boy Антон Севидов, популяризатор науки Ян Топлес и другие не менее известные персоны. Из космоса с ними говорили работающие на орбите Олег Кононенко, Александр Скворцов, Олег Скрипочка и Алексей Овчинин. Первая программа, записанная в экспозиции Музея космонавтики, была показана 12 апреля. Каждый выпуск шоу посмотрело больше миллиона человек.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Но музей соединяет не только поп-звезд и космонавтов, но и лаву и звезды, и даже - музеи разных регионов. В номинации "Межрегиональное взаимодействие" одним из финалистов стал совместный проект московского Музея космонавтики и музея "Вулканариум" в Петропавловске-Камчатском "Вулканы и космос. Соединяя миры". Музей космонавтики в итоге получил и Гран-при "интермузейного" конкурса. В номинации "Лучший проект, направленный на работу со специальными аудиториями" лауреатом стала выставка "Трогательная история" в Государственном историческом музее. Трогательная она не только потому, что на ней показывали слуховые рожки и аппараты для глухих людей, а также предметы быта и труда для незрячих людей, которые бытовали в Европе со времен Ренессанса. Это был лишь один из разделов выставки. Основная же часть выставки была "трогательной", поскольку можно было трогать все ее экспонаты. Реплики археологических находок, относящихся к Древней Руси и эпохе Московского царства, можно было найти на стойках, снабженных встроенными тифлоаудиогидом (для незрячих и слабовидящих посетителей) и видеогидом (для глухих и слабослышащих). "Трогательная история" органично вошла в основную экспозицию ГИМа.

Фото: Martin Ricket / PA via AP
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В научно-исследовательской и реставрационной работе лучшим назван труд музея-заповедника "Царское Село" по Возрождению интерьеров Екатерининского дворца (Дворцовая церковь, Лионский зал)". Интерьеры Екатерининского дворца (вторая половина XVIII в.) пострадали во время войны. Дворцовая церковь Воскресения Христова (арх. С.Чевакинский, Ф.Растрелли) и Лионский зал (арх. Ч.Камерон) - архитектурные жемчужины дворца. Но если декоративное убранство интерьера Лионского зала было полностью уничтожено в годы Великой Отечественной войны, то декор Дворцовой церкви сохранился почти полностью. Поэтому в их реставрации были применены разные подходы. Для Дворцовой церкви основой стала консервация подлинных элементов декора в соответствии с Венецианской хартией. Для Лионского же зала, где была практически полностью утрачена ценная архитектурно-художественная отделка, использовали метод воссоздания в традиции Ленинградской школы реставрации. Это соединение двух традиций в реставрации разных пространств одного дворца определило уникальный характер музейного проекта.

В номинации "Лучший проект, направленный на межрегиональное взаимодействие" первое место занял проект Музея Победы "Всенародный исторический депозитарий "Лица Победы". Проект стартовал полгода назад. В его базе - десятки тысяч фотографий участников войны, к концу этого года предполагается получить сотни тысяч биографических и фотодокументов. Депозитарий рассчитан на сбор и хранение более, чем 150 миллионов фото и текстовых документов. Это интерактивный проект, в перспективе может стать международным, открытым для всех стран-союзников антигитлеровской коалиции во время Второй мировой войны.

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