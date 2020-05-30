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30.05.2020 07:46
Рубрика: В мире

Греция начнет снимать ограничения для туристов с 15 июня

Текст: Максим Макарычев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Туристы из стран Евросоюза, включая граждан Германии, Австрии, Дании и Финляндии, смогут посетить Грецию с 15 июня. В этот день аэропорты в Афинах и Салониках начнут обслуживать иностранцев. Всего в Грецию будут допущены туристы из 16 стран ЕС, включая Чехию, страны Балтики, Кипр и Мальту, отмечает ВВС.

Вместе с тем, жители наиболее пострадавших от нового коронавируса стран, в том числе Великобритании, Франции, Италии и Испании, не включены в этот список. В министерстве туризма Греции уточнили, что до 1 июля в этот реестр может быть добавлено больше стран. В частности, речь идет о гражданах Китая, Японии, Австралии, Новой Зеландии, Южной Кореи, Израиля и Ливана.

Фото: iStock
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"Наша цель - приветствовать каждого туриста, преодолевшего свой страх и способного поехать в нашу страну", - заявил министр туризма Греции Гарри Теохарис. По словам представителей министерства, некоторые туристы добровольно смогут пройти тестирование на COVID-19 по прибытии в Грецию.

В этой стране зафиксировано около трех тысяч случаев заражения коронавирусом и 175 смертельных исходов. При этом на большинстве островов, популярных у туристов, и вовсе нет случаев инфицирования SARS-CoV-2.

Напомним, что 13 мая Еврокомиссия предложила странам-членам ЕС приступить к постепенному открытию границ для стимулирования туристической индустрии, сильно пострадавшей от пандемии коронавируса. "Этим летом у нас будет туристический сезон, даже если это будет связано с мерами безопасности и ограничениями", - отметил комиссар по экономическим вопросам Евросоюза Паоло Джентилони.

В мире Европа Греция Пандемия коронавируса COVID-19

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