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30 мая 2020 г.

Постановление правительства Хабаровского края от 29 мая 2020 года № 237-пр "О внесении изменений в постановление Правительства Хабаровского края от 26 марта 2020 г. № 97-пр "О мероприятиях по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", в целях совершенствования мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции Правительство края постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Хабаровского края от 26 марта 2020 г. № 97-пр "О мероприятиях по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края" следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 21 слова "по 01 июня 2020 г." заменить словами "до 10 июня 2020 г. включительно";

2) в абзаце первом пунктов 22, 23 слова "по 01 июня" заменить словами "до 10 июня";

3) в пункте 24:

а) слова "по 01 июня" заменить словами "до 10 июня";

б) слова ", а также оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказание стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме" исключить;

4) в пункте 25 слова "по 01 июня" заменить словами "до 10 июня";

5) дополнить пунктом 28 следующего содержания:

"28. Определить, что деятельность организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей, за исключением организаций, деятельность которых приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, осуществляется при условии соблюдения принятых Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека методических рекомендаций по организации работы предприятий в условиях распространения рисков новой коронавирусной инфекции и иных методических рекомендаций, принятых для отдельных видов деятельности.";

6) в подпункте 4.2 пункта 4:

а) в абзаце первом слова "по 01 июня" заменить словами "до 10 июня";

б) абзац второй изложить в следующей редакции:

обращения за оказанием плановой, экстренной, неотложной медицинской помощи, в том числе за оказанием стоматологической помощи;";

7) дополнить пунктом 61 следующего содержания:

"61. Министерству здравоохранения края принять исчерпывающие меры по организации населению плановой, экстренной, неотложной медицинской помощи, в том числе по оказанию стоматологической помощи, в медицинских организациях при соблюдении условий, предусмотренных пунктами 27, 28, подпунктом 4.10 пункта 4 настоящего постановления, а также соблюдении правил личной гигиены.".

2. Настоящее постановление вступает в силу 01 июня 2020 г.

Губернатор, Председатель Правительства края С.И.Фургал



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