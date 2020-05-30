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30.05.2020 13:52

Хуснуллин поручил скорректировать проект станции первого подъема воды в Нижнеудинске

Текст: Любовь Проценко

Сегодня вице-премьер Марат Хуснуллин во время поездки в Иркутскую область, побывал в городе Нижнеудинске.

Он посетил там городской водозабор и пришел к выводу, что такие объекты нужно стоить не по принципу "быстро и дешево", а в четком соответствии со всеми строительными и санитарными нормами.

И.о. губернатора Иркутской области Игорь Кобзева согласился: "Необходимо оперативно внести коррективы, вся необходимая документация должна поступить в Главгосэкспертизу в течение месяца".

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Напомним, постройка городского водозаборного сооружение в Нижнеудинске предусмотрена программой по восстановлению жилья, объектов связи, социальной, коммунальной, энергетической и транспортной инфраструктур, гидротехнических сооружений, административных зданий, поврежденных или утраченных во время наводнения на территории Иркутской области. На сегодняшний день ведутся проектно-изыскательские работы.

Марат Хуснуллин поставил конкретную задачу: построить сооружение не более чем за год.

Плановая реконструкция водозабора производилась в 2018 - 2019 гг. На эти цели областной бюджет выделил 166,8 млн рублей. Паводок 2019 года уничтожил станцию первого подъема воды. В ходе аварийно-восстановительных работ водозабор города введен в эксплуатацию в исходной схеме. Затраты составили 66,9 млн рублей. На сегодня качество воды по микробиологическим показателям соответствует санитарным требованиям.

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