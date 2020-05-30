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30.05.2020 03:02
Рубрика: В мире

Исследование: цигун помогает пожилым избежать коронавирусной инфекции

Текст: Константин Волков
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Регулярные занятия китайской оздоровительной практикой цигун помогают в профилактике и лечении коронавирусной инфекции у пожилых людей. К такому выводу пришли ученые, чья статья опубликована в журнале Американской ассоциации гериатрической психиатрии.

Фото: iStock
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"Имеющиеся биологические и психологические данные свидетельствуют о том, что цигун может быть потенциально полезен для профилактики, лечения и реабилитации респираторных инфекций, включая COVID-19. В частности, пожилые люди могут извлечь пользу, практикуя цигун во время продолжающейся сейчас пандемии, особенно учитывая, что занятия этой дисциплиной не являются сложными", - говорится в статье.

В начале этого года во время вспышки эпидемии коронавируса в Китае цигун использовали для лечения пациентов с легкой формой заболевания.

Практика цигун, как считается, помогает иммунной системе, регулируя процессы в организме человека. Она дает возможность снизить стресс, укрепить дыхательные мышцы, облегчить воспаление. В частности, рекомендуется делать так называемое "брюшное дыхание", помогающее снизить уровень тревожности.

"Сознательно двигайте животом при вдохе: напрягайте мышцы живота и позволяйте им падать внутрь при выдохе, сосредотачивая внимание на дыхании. Не задерживайте дыхание", - рекомендуют авторы статьи. Также они советуют практиковать еще несколько комплексов упражнений цигун, такие как Ba Duan Jin (Ба Дуань Джин) и Liu Zi Jue (Лю Цзы Жу).

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