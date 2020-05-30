Коронавирус обладает защитой от иммунитета человека

Несмотря на то, что пандемия коронавируса нового типа постепенно сдает свои позиции, загадок вокруг этого возбудителя не становится меньше.

Откуда он взялся, уйдет ли в небытие или останется с нами надолго, чем вызваны его поражающие даже ученых свойства? Обо всем это "РГ" беседует с научным руководителем Института фундаментальной и клинической иммунологии Сибирского отделения РАН, академиком Владимиром Козловым.

Владимир Александрович, врачи и ученые уже много рассказали обществу о клинических аспектах коронавирусной инфекции. Но хотелось бы поговорить и фундаментальных вопросах. И первый из них - чем вызвано такое "утяжеление" свойств этого вируса, с сезонными вариантами которого мы встречаемся постоянно?

Владимир Козлов: Думаю, что пока ответа на этот вопрос нет. Впрочем, как идо сих пор не разгадано, откуда взялась "испанка" в начале прошлого века, которая унесла миллионы жизней в мире. Вирусы очень быстро мутируют или могут быть искусственно изменены,в результате они и приобретают новые свойства.

Значит, вы все-таки не отметаете вероятность искусственного происхождения коронавируса нового типа?

Владимир Козлов: Со стопроцентной уверенностью это утверждать нельзя, потому что создать вирус с новыми свойствами вполне можно. Но думаю, мы с вами этого никогда не узнаем. Но иметь это в виду стоит.

Обращает на себя внимание разница в реакциях людей на новый коронавирус: многие заражения им даже не замечают, у других реакция иммунитета бурная. О чем это говорит?

Владимир Козлов: Прежде всего, о том, что иммунная система у всех людей разная, в разные периоды жизни и при разных условиях она находится в разных состояниях. Это зависит и от образа жизни, и от имеющихся заболеваний, и от нагрузки, а самый значимый фактор для нее - стресс. После развала СССР у нас резко выросла статистика заболеваемости во всех возрастных группах. Потому что резкие перемены в жизни, социальный стресс повлиял на иммунную систему миллионов людей. Мы вообще в последние годы живем в состоянии перманентного стресса, каждый год что-то случается неприятное, телевидение показывает почти исключительно негативные и тревожные новости - и чего же вы хотите? Человеку нужны позитивные новости, радостные эмоции - тогда его здоровая иммунная система способна справиться с любыми антигенами.

Врачи наблюдают у пациентов с тяжелой формой коронавирусной пневмонииреакции, похожие на те, что возникают при аутоиммунных заболеваниях. Мы все выучили словосочетание "цитокиновый шторм", но мало что про него понимаем. Расскажите, что же это за явление? В чем его опасность?

Владимир Козлов: Когда в организм проникает антиген, то есть нечто чужеродное, будь то бактерия, вирус, токсин и т.д., иммунная система начинает вырабатывать антитела - клетки, которые должны уничтожать"пришельца". Но кроме этого многие клетки организма, не только иммунные, в борьбе с вирусом выделяют особые вещества - цитокины. Это низкомолекулярные белки, которые обеспечивают межклеточные взаимодействия. К цитокинам, в частности, относятся интерфероны, интерлейкины, хемокины, факторы некроза опухоли и т. д. Избыток цитокинов в организме вызывает неконтролируемое воспаление, которое повреждает многие внутренние органы. Цитокиновый шторм нередко возникает при заболевании гриппом, например. Он проявляется лихорадкой, рвотой, диареей, слабостью, болями в различных частях тела и снижением уровня кислорода в крови.Это тяжелая реакция, с которой довольно сложно бороться.

Вы много лет изучали клетки-макрофаги, которые умеют уничтожать вирусы. Почему же сейчас у многих зараженных они не справляются со своей задачей?

Владимир Козлов: Да, я одним из первых начал подробно исследовать макрофаги и их роль в иммунной системе, за что коллеги и прозвали меня "Козлофагом" (смеется). Сейчас они уже довольно хорошо изучены, и на самом деле у макрофагов несколько другая роль - они больше уничтожают не антигены, а продукты распада любых клеток, неслучайно Мечников называл их "мусорщиками". В борьбе с вирусами я бы поставил на первое место так называемые дендритные клетки - это особые "дозорные" клетки врожденного и адаптивного иммунитета, которые распознают вирусы и запускают реакцию на их проникновение, активизируют Т-киллеры, убивающие клетки, зараженные вирусом.

Известно, что наш иммунитет состоит из нескольких "эшелонов" защиты. Какие из них не справляются со своей функцией при встрече с коронавирусом?

Владимир Козлов: Иммунитет врожденный реагирует на проникновение любых чужеродных веществ, а затем вступает в действие иммунитет адаптивный, который вырабатывает специфические антитела, способные связать "чужака", и цитотоксические лимфоциты для его уничтожения. Сейчас наблюдается, напротив, слишком бурная реакция иммунитета на коронавирус.

Я это связываю еще и с тем, что эти вирусы обладают, по-видимому, некоей защитой от иммунных клеток. Я об этом говорил и писал в самом начале пандемии, еще когда у нас почти не было зараженных, но по информации из Китая можно было предположить, что это именно так. На поверхности вируса, вероятно, есть некие пептиды (короткоцепочечные белки. - Ред.), которые обладают способностью подавлятьклетки иммунной системы. И тем самым как бы маскируют его. Возможно, другие пептиды сразу же индуцируют мощный ответ со стороны и врожденного, и адаптивного иммунитета, и вирус не добирается до своих клеток-мишеней. Можно думать, что именно этим вызваны бессимптомные формы заболевания - у некоторых людей со сверхсильным иммунитетом к данному вирусу.

На первом этапе предполагалось, что вирус наиболее опасен для пожилых людей, у которых иммунитет ослаблен в силу возраста. Загадка нынешней пандемии - тяжелые реакции и смерть сравнительно молодых людей, например, врачей. Что, по вашему мнению, может быть причиной?

Владимир Козлов: Причин может быть много. Во-первых, развитие заболевания зависит от количества вирусных частиц, попавших в организм. Одно дело, если их две,другое - если их несколько десятков. Потом, молодые люди тоже имеют хронические заболевания, могут перенести тяжелый стресс, быть переутомлены - все это сказывается на иммунной системе.

На протяжении последних 30-50 лет человечество неоднократно получало "встряску" от вирусов различной этиологии, начиная с ВИЧ и заканчивая вирусами Эбола, лихорадки Западного Нила и т.д. Можно ли, на ваш взгляд, прогнозироватьпоявление следующего опасного вируса?

Владимир Козлов: Думаю, что в принципе это возможно. Можно выделить характерные фрагменты особо патогенных вирусов и на их основе создать чувствительные тест-системы. Если постоянно проводить скрининговые исследования репрезентативных групп населения в регионах потенциального возникновения пандемий, то, вероятно, можно будет предпринимать упреждающие меры. По крайней мере, ужесточать санитарно-гигиенические режимы.

И без вакцинации никакой другой защиты от возможных вирусных эпидемий наука предложить не может?

Владимир Козлов: Почему же? Вакцинация - это специфическая иммунопрофилактика. А я считаю, что если бы своевременно, в самом начале эпидемии в Китае, у нас были приняты меры неспецифической иммунопрофилактики, удалось бы серьезно снизить и числотяжелых форм заболевания, и количество жертв.

Какие именно меры вы имеете в виду?

Владимир Козлов: Они хорошо известны: здоровый образ жизни, витамины, растительные препараты - например, отвары из трав типа курильского чая, иван-чая. Только применять их надо не за два-три дня до эпидемии, а за два-три месяца - практика показывает, что в этом случае люди гораздо меньше подвержены респираторным и вообще инфекционным заболеваниям. Только многим кажется, что это чересчур просто. А за этими методиками - вековая практика. Например, казаки в прежние времена всегда использовали травяные чаи, гимнастику, единоборства - и это были здоровяки, каких поискать.