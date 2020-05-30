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30.05.2020 02:03
Рубрика: В мире

Лондон может предложить гражданство почти 3 миллионам жителей Гонконга

Текст: Константин Волков

Министр внутренних дел Великобритании Прити Патель заявила, что Соединенное королевство может расширить права всех владельцев Британских национальных зарубежных паспортов (British National Overseas) - специального документа для жителей Гонконга. Об этом сообщает Reuters.

Фото: AP Photo/Koji Sasahara
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Этот документ стали выдавать постоянным жителям Гонконга в 1987 году. Такой паспорт в настоящее время не дает права на постоянное пребывание на территории Великобритании, ограничивая срок нахождения шестью месяцами. Однако, если Пекин примет закон о национальной безопасности, существенно расширяющий его права на территории специального административного района Гонконг, то, как заявило МВД Великобритании, держатели BNO смогут находиться на территории Соединенного королевства с целью работы или учебы на протяжении 12 месяцев, а также "обеспечить себе путь к будущему британскому гражданству".

Хотя в настоящее время в Гонконге насчитывается порядка 350 тысяч владельцев BNO, Лондон заявил, что путь к облегченному получению британского гражданства может быть открыт для более чем 2,9 миллиона жителей Гонконга.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб также ранее отметил, что Соединенное королевство может предложить жителям Гонконга льготный режим получения виз.

При этом Пекин и власти Гонконга подчеркивают, что новый закон о безопасности, который может быть принят к сентябрю, касается борьбы с терроризмом, сепаратизмом и иностранным вмешательством в дела специального административного района КНР, но при этом не представляет угрозы для автономии Гонконга и не затронет иностранных инвесторов.

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