Лучший боец UFC пригрозил уходом из промоушена

Сильнейший боец UFC Джон Джонс опроверг заявление президента лиги Даны Уайта.

Джонс ответил на слова Даны Уайта о том, что за свой бой против Фрэнсиса Нганну якобы запросил гонорар, равный тому, который получал экс-чемпион мира по боксу Деонтей Уайлдер. Речь идет о сумме около 30 миллионов долларов. Боец готов пройти детектор лжи, он заявил о том, что президент UFC может просто уволить его.

"Если ты собираешься настаивать на своей лжи, я буду защищать себя, - написал Джонс в Twitter. - Пожалуйста, попроси своего юриста Хантера Кэмбелла опубликовать эти текстовые сообщения. Не будь лжецом - моя репутация и без этого получила достаточно ударов. Я никогда не просил гонорар Деонтея Уайлдера. Если Деонтей зарабатывает 30 миллионов, я с радостью соглашусь на половину этого. Раз уж ты говоришь, что я величайший, и все прочее".

По словам Джонса, его гонорары меньше четверти того, что получает боксер.

"Если моя репутация позволяет тебе так меня недооценивать, просто уволь меня из UFC. Я уверен, какой-нибудь промоутер будет более чем рад встретить меня с распростертыми объятиями", - заявил Джонс, являющийся чемпионом UFC в полутяжелом весе.

Чемпион раскрыл свой заработок в промоушене. По его словам, гонорар за бой составляет около полумиллиона долларов, а с учетом бонусов и продажи трансляций эта сумма превышает 5 миллионов долларов.

Ранее Дана Уайт предложил Джонсу пройти проверку на детекторе лжи, чтобы выяснить, кто же из них говорит неправду. В любом случае этот скандал нанесет UFC серьезный репутационный ущерб.