Мария Захарова раскритиковала разрыв отношений США с ВОЗ

Новости

Лондон может предложить гражданство почти 3 миллионам жителей Гонконга 02:03
Третий прототип межпланетного корабля Илона Маска взорвался на испытаниях 01:48
Следом за Миннеаполисом протесты начались и в других городах США 01:30
В Миннеаполисе ввели комендантский час 00:55
Пушков оценил резкое заявление Кравчука о России 00:16
Власти США ограничили въезд в страну для ученых из КНР 00:11
В Москве скончались 78 пациентов с коронавирусом 29.05.2020
Против гревших еду на Вечном огне вандалов возбуждено дело 29.05.2020
Трамп пригрозил китайским чиновникам санкциями из-за Гонконга 29.05.2020
В Дзержинске из-за распродажи досрочно закрыли гипермаркет 29.05.2020
В Индии дикие обезьяны похитили пробирки с COVID-19 29.05.2020
Трамп: США прекращают все отношения с ВОЗ 29.05.2020
Стали известны детали стрельбы в Солнцево 29.05.2020
Стала известна дата презентации новой PlayStation 29.05.2020
Чемпионат мира по скалолазанию перенесли на 2021 год 29.05.2020
Журнал Forbes лишил Кайли Дженнер статуса миллиардера 29.05.2020
Аэропорт Краснодара с 1 июня возобновит круглосуточный режим работы 29.05.2020
В США арестовали предполагаемого виновника столкновений в Миннеаполисе 29.05.2020
Голикова пояснила, почему нет точных данных о смертности от COVID-19 29.05.2020
Зеленского не пригласили на парад Победы в России 29.05.2020
Дмитрий Песков отпустил бороду за время карантина 29.05.2020
Аршавин рассказал о сорвавшихся переходах в "Спартак" и "Барселону" 29.05.2020
Широков оскорбил бывшего тренера "Спартака" Якина 29.05.2020
Солнце проснулось после мощнейшей за последние годы вспышки 29.05.2020
В Крыму с 1 июня кафе и рестораны откроют летние площадки 29.05.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Видеоинтервью "РГ" о влиянии коронавируса на мировой рынок труда
Видеоинтервью "РГ" о влиянии коронавируса на мировой рынок труда
Законы июня прибавят россиянам денег и сократят их расходы
Законы июня прибавят россиянам денег и сократят их расходы
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
30.05.2020 00:54
Рубрика: Власть

Мария Захарова раскритиковала разрыв отношений США с ВОЗ

Фото: Антон Денисов/ РИА Новости www.ria.ru Фото: Антон Денисов/ РИА Новости www.ria.ru
Фото: Антон Денисов/ РИА Новости www.ria.ru

Ударом по международно-правовым основам, которые заложены в сфере здравоохранения, назвала решение Вашингтона разорвать все отношения с ВОЗ официальный представитель МИД России Мария Захарова. Особый акцент она сделала на несвоевременности такого шага в период пандемии коронавируса.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Косачев сравнил разрыв отношений США с ВОЗ с болезненным припадком

В пятницу глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США прекращают взаимодействие с ВОЗ из-за того, что Всемирная организация здравоохранения "отказалась проводить требуемые реформы". Средства, которые Вашингтон ранее перечислял ВОЗ, он пообещал направить "всему миру на срочные нужды".

"Что могут США предложить миру взамен?" - усомнилась в этом Мария Захарова.

"Печальная картина, открывшаяся в американской системе здравоохранения в период пандемии, не оставляет шанса Вашингтону говорить о лидерстве в этой сфере", - приводит слова дипломата РИА Новости.

"Хотелось бы лечиться у российских врачей": Пандемия в Нью-Йорке глазами соотечественников
Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Власти США ограничили въезд в страну для ученых из КНР
К концу рабочей недели цены на нефть устремились вверх
Дату голосования по Конституции назначат с учетом мнения Минздрава
Правительство выделило на выплаты медработникам более 22 миллиардов рублей
Путин поручил провести переговоры с Сирией о расширении военных баз
Парад Победы пройдет 24 июня
Как будет внедряться дистанционное электронное голосование