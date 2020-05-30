Мария Захарова раскритиковала разрыв отношений США с ВОЗ

Ударом по международно-правовым основам, которые заложены в сфере здравоохранения, назвала решение Вашингтона разорвать все отношения с ВОЗ официальный представитель МИД России Мария Захарова. Особый акцент она сделала на несвоевременности такого шага в период пандемии коронавируса.

В пятницу глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США прекращают взаимодействие с ВОЗ из-за того, что Всемирная организация здравоохранения "отказалась проводить требуемые реформы". Средства, которые Вашингтон ранее перечислял ВОЗ, он пообещал направить "всему миру на срочные нужды".

"Что могут США предложить миру взамен?" - усомнилась в этом Мария Захарова.

"Печальная картина, открывшаяся в американской системе здравоохранения в период пандемии, не оставляет шанса Вашингтону говорить о лидерстве в этой сфере", - приводит слова дипломата РИА Новости.