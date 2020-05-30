Меркель отказалась ехать на саммит G7 в Вашингтон

Канцлер Германии Ангела Меркель не согласна на очное участие в саммите G7, пишет газета Politico со ссылкой на официального представителя правительства ФРГ. Ранее президент США и организатор встречи лидеров стран "Большой семерки" предложил провести ее в очном формате.

"Учитывая общую ситуацию с пандемией коронавируса, канцлер Германии вынуждена отказаться от личного присутствия в Вашингтоне", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Изначально планировалось, что саммит G7 состоится 10-12 июня. Позднее Белый дом допустил, что встреча пройдет до конца месяца.