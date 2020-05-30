МИД пояснил ситуацию с перехваченными по заказу США ливийскими динарами

Дипломаты уточнили, что контракт на печать ливийских динаров был подписан в 2015 году между АО "Гознак" и главой Центрального банка Ливии, утвержденного Палатой депутатов (парламент) Ливии. При этом ливийская сторона произвела необходимую предоплату. В рамках контрактных обязательств российская организация направила в адрес ЦБ в городе Тобруке напечатанные ливийские банкноты. Денежные средства необходимы для поддержания стабильности всей ливийской экономики.

Отмечается также, что в условиях фактического двоевластия в Ливии в настоящее время действуют два Центральных банка. Один из них находится в Триполи, где функционирует международно признанное правительство национального согласия. Другой Центральный банк расположен в Бенгази. Его глава был назначен всенародно избранным ливийским парламентом и обладает необходимой международной легитимностью.

Россия последовательно выступает за безальтернативность политического урегулирования в рамках широкого межливийского диалога, строгого соблюдения принятых международным сообществом решений по ливийской проблематике. Москва поддерживает инициативу спикера Палаты депутатов Ливии Агилы Салеха по прекращение братоубийственного конфликта и учреждение новых единых органов власти страны, указывает МИД РФ.