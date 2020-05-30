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30.05.2020 19:55
Рубрика: Власть

МИД пояснил ситуацию с перехваченными по заказу США ливийскими динарами

Текст: Александр Саможнев
Москва обратила внимание на сообщение Госдепартамента США о конфискованных мальтийскими властями "фальшивых" ливийских динарах на сумму около 1,1 миллиарда долларов, изготовленных российским АО "Гознак" для восточноливийского правительства. Фальшивыми являются не деньги, а американские заявления, говорится в комментарии МИД РФ.
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Дипломаты уточнили, что контракт на печать ливийских динаров был подписан в 2015 году между АО "Гознак" и главой Центрального банка Ливии, утвержденного Палатой депутатов (парламент) Ливии. При этом ливийская сторона произвела необходимую предоплату. В рамках контрактных обязательств российская организация направила в адрес ЦБ в городе Тобруке напечатанные ливийские банкноты. Денежные средства необходимы для поддержания стабильности всей ливийской экономики.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
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Отмечается также, что в условиях фактического двоевластия в Ливии в настоящее время действуют два Центральных банка. Один из них находится в Триполи, где функционирует международно признанное правительство национального согласия. Другой Центральный банк расположен в Бенгази. Его глава был назначен всенародно избранным ливийским парламентом и обладает необходимой международной легитимностью.

Россия последовательно выступает за безальтернативность политического урегулирования в рамках широкого межливийского диалога, строгого соблюдения принятых международным сообществом решений по ливийской проблематике. Москва поддерживает инициативу спикера Палаты депутатов Ливии Агилы Салеха по прекращение братоубийственного конфликта и учреждение новых единых органов власти страны, указывает МИД РФ.

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