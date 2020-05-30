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30.05.2020 23:07
Рубрика: Экономика

Минздрав одобрил первый российский препарат против коронавируса

Министерство здравоохранения РФ одобрило первый российский препарат, созданный для лечения новой коронавирусной инфекции.
Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Одну из трех вакцин от COVID-19 можно будет закапать в нос

Как свидетельствует информация в государственном реестре лекарственных препаратов, это "Авифавир" (международное непатентованное наименование - "Фавипиравир"). Он произведен совместным предприятием Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и группы фармацевтических компаний.

Как уточняет ТАСС, "Авифавир" - первый российский препарат на основе "Фавипиравира", используемого в Японии уже с 2014 года при тяжелых формах гриппа. Принцип его действия - в нарушении механизмов размножения коронавируса. Эффективность в 80% была подтверждена в ходе промежуточных клинических испытаний. Финальный этап испытаний, в котором будет задействовано до 330 пациентов с коронавирусом, министерство одобрило 21 мая.

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