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30.05.2020 12:21
Рубрика: Культура

Московский Губернский театр проведет детский онлайн-марафон

Текст: Варвара Карпеева
Московский Губернский театр запускает онлайн-проект "Детское время".
Фото: Московский Губернский театр Фото: Московский Губернский театр
Фото: Московский Губернский театр

Новая познавательная программа предложит чтение детской литературы, диалоги с детьми, образовательную рубрику. А с 30 мая по 1 июня ко Дню защиты детей театр запустит трехдневный марафон, посвятив детям и все свои постоянные онлайн проекты, а на данный момент в репертуаре МГТ их десять.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
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"Этой весной нам всем пришлось непросто, но, пожалуй, тяжелее всего усидеть дома именно детям, - говорит художественный руководитель театра Сергей Безруков. - Будем только рады, если поможем детям и родителям провести это время с пользой и открыть для себя что-то новое. Я и сам с удовольствием читаю на видео детские произведения и размещаю в соцсетях. Мы в Губернском театре всегда с большим удовольствием работаем для детской аудитории: в нашей афише 13 постановок для семейного просмотра, не каждый "взрослый" театр может похвастаться таким количеством детских спектаклей. Осенью с 17 октября по 8 ноября мы в третий раз проведем международный Большой Детский фестиваль, над программой которого продолжается работа и сейчас, во время карантина. Это мультижанровый фестиваль: на нем представлен не только театр, но и лучшие кино- и анимационные фильмы, кукольные спектакли, мюзиклы, ледовые и цирковые шоу. В афише фестиваля представлено лучшее, что сделано для детей за полтора года".

Ближайшая программа "Детского марафона" на канале театра в YouTube, в социальных сетях Губернского театра и на сайте театра.

30 мая, суббота

15.00 - "Карантинное чтиво", программа, посвященная автору приключений Чиполлино - Джанни Родари, к столетнему юбилею итальянского писателя. В основе выпуска - цикл "Сказки по телефону".

20.00 Песни у костра. Александр Тютин

31 мая, воскресенье

12.00 "Детское время". Читаем с семьей Хабаровых - Антоном и Еленой Хабаровыми вместе с дочерью Алиной. С.Козлов "Мы будем приходить и дышать"

15.00 "Детское время" с Галиной Бокашевской. К.Чуковский "Мойдодыр"

21.00 MGT KIDSnews - традиционный воскресный выпуск новостей MGT news тоже полностью будет посвящен детской теме.

1 июня, понедельник

12.00 спецвыпуск программы "МГТ-мастерские" - детям

15.00 СтихоМания - детям. Сергей Безруков и актеры МГТ прочтут стихи для детей, в программе - Корней Чуковский, Даниил Хармс, Марина Цветаева, Олег Григорьев, Елена Благинина, Эмма Мошковская.

20.00 завершит "детский марафон" музыкальный подарок от Губернаторского оркестра в программе "MGT music".

Культура Театр Гид-парк

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