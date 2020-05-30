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30.05.2020 16:46
Рубрика: Общество

Мурашко: Финансирование нацпроектов не было приостановлено из-за COVID

Текст: Светлана Ментюкова
Правительство не приостановило ни одного национального проекта по объемам финансирования, включая нацпроект в сфере здравоохранения, несмотря на то, что порядка 500 млрд рублей будет потрачено из бюджетов всех уровней на борьбу с новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко, выступая на конференции "Особенности помощи онкологическим больным в условиях коронавирусной инфекции COVID-19" в Уфе, передает ТАСС.
Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС
Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

"Правительство не приостановило ни одного национального проекта по объемам финансирования, и это <...> ключевой элемент нашего с вами развития на предстоящие этапы, потому что на борьбу с коронавирусной инфекцией в общей сложности из всех бюджетов мы планируем, что будет потрачено где-то порядка 500 млрд рублей. Это очень значительная сумма <...>, это с учетом всех инвестиционных вложений, с учетом перепрофилирований, закрытия вопросов по заработной плате и так далее. Эта сумма сопоставима со всей программой модернизации первичной медико-санитарной помощи", - сказал он.

Фото: Пресс-служба мэрии Москвы
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При этом Михаил Мурашко отметил, что первые месяцы 2020 года для реализации планов по национальным проектам в сфере здравоохранения прошли неэффективно и были потрачены "на раскачку".

"Я, подводя итоги первого квартала по расходованию средств в рамках национальных проектов, к сожалению, отмечаю, что первый квартал, несмотря на то, что январь-февраль были достаточно спокойными для медицинской помощи, были потрачены на какую-то раскачку, и, к сожалению, прошли неэффективно", - сказал министр.

По словам главы Минздрава, за все это время объемы расходов региональных бюджетов, на которые выделены были средства, не превышали 10%. "Это крайне низкие цифры. Поэтому все, что запланировано по национальным проектам, в том числе включая проекты по онкологии, обязано выполняться вовремя", - заявил он.

В рамках своего выступления на конференции Михаил Мурашко напомнил, что модернизация первичного звена здравоохранения, которая должна была начаться с 1 июля 2020 года, но из-за пандемии может отодвинуться на полгода, должна проходить с учетом новых вызовов, возникших из-за коронавируса.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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"Нас впереди ждет модернизация первичного звена здравоохранения. Это амбулаторно-поликлинические подразделения, которые также должны быть приспособлены с учетом новых вызовов, в том числе для распределения потоков обращающихся в медицинские организации детского населения, взрослого, температурящих. И я думаю, что уже выработанные решения могут применяться в последующем для первичного звена", - сказал он.

Как сообщалось ранее, Минздрав России разработал проект постановления, по которому из-за пандемии новой коронавирусной инфекции предлагается перенести на полгода запуск программ модернизации объектов первичного звена здравоохранения в регионах, намеченный на 1 июля. Согласно документу, запуск планируется перенести на полгода - на 1 января 2021 года.

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