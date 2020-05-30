Народный артист РФ Юльен Балмусов умер от коронавируса

Причиной смерти советского, российского актера театра кино и ТВ Юльена Балмусова стала новая коронавирусная инфекция.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского академического Молодежного театра, где служил Народный артист РФ.

"У нас умер Юльен Сергеевич Балмусов - старейший артист театра", - сообщила представитель пресс-службы театра. Уточняя, что причиной смерти Балмусова стал коронавирус.

Балмусов родился 6 июля 1940 года. Сниматься начал в шестидесятые, первое время специализируясь на образе Феликса Дзержинского.

На счету актера картины "Штрихи к портрету В.И. Ленина", "Мой папа - капитан", "Сокровища республики", "Залп "Авроры", "Красные колокола", роль Герцена в фильме "Былое и думы", ленты "В Крыму всегда лето", "По Таганке ходят танки", озвучка мультфильмов.

Кроме того, именно голосом Балмусова говорит Дарт Вейдер в российской локализации оригинальной трилогии "Звездных войн" от студии имени Горького.