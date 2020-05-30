Новый американский корабль Crew Dragon впервые полетел к МКС с астронавтами

Событие? Безусловно. С космодрома на мысе Канаверал к МКС полетел новый американский пилотируемый корабль Crew Dragon, сделанный Илоном Маском. Впервые - с экипажем. На борту астронавты - 53-летний Даглас Харли и 49-летний Роберт Бенкен. Стыковка с космической станцией должна состояться через 19 часов после старта. Российский "Союз", заметим, добирается до МКС за шесть часов.

Но знаково даже не это. Впервые за последние почти десять лет США отправили своих астронавтов из своего космопорта, на своем корабле. И впервые в мировой космонавтике люди полетели в космос на борту аппарата, который создан частной компанией. Полет испытательный. Проверяется все: работа системы транспортировки экипажа, стартовой площадки, ракеты, самого Crew Dragon.

Однако Маск не был бы Маском, если бы не подчеркнул уникальность происходящего яркой изюминкой. Здесь это - необычные белые скафандры экипажа. Говорят, их внешним обликом занимался дизайнер костюмов для фильмов о супергероях. Смотрятся эффектно, хотя куда важнее, насколько они удобны и функциональны. Вообще в корабле много всего непривычного: вместо многочисленных выключателей на приборной доске - тач-скрины, сиденья - как в гоночных автомобилях. Весь интерьер выполнен в черно-белых тонах.

Сколько продлится миссия, пока не понятно. Она может составить от 30 до 119 суток. Предполагается, что Херли и Бенкен, прибыв на МКС, станут полноценными членами экипажа станции. Они будут работать вместе с находящимся сейчас на орбите американцем Крисом Кэссиди и россиянами Анатолием Иванишиным и Иваном Вагнером. И если все пройдет как задумано, можно не сомневаться: открывается совершенно новая космическая страница.

После того, как в 2011 году американские челноки окончательно стали на прикол, зарубежные астронавты летали на орбиту только на наших "Союзах". Кстати, присутствие на борту Crew Dragon Дагласа Харли очень символично: он был в составе последней миссии "Атлантиса", после которой закрылась вся программа "Спейс Шаттл". Понятно, что переживали американцы, не имея возможности самостоятельно доставлять людей на МКС. Возобновление пилотируемых полетов стало для них делом чести и национальной гордости.

Чтобы вернуть все на круги своя, НАСА сделало ход конем: привлекло для разработки новых кораблей частников. Была запущена программа CCTCap (Commercial Crew Transportation Capability), в рамках которой частным компаниям были выделены миллионы долларов на разработку новых проектов технологий доставки астронавтов на орбиту. Контракты были заключены с SpaceX и Boeing, которые создают корабли Crew Dragon и Starliner. Первоначально предполагалось, что американские коммерческие "пилотники" начнут летать в 2017 году. Но технических проблем оказалось выше крыши. Поэтому первый тестовый беспилотный полет на МКС корабль Маска совершил лишь в марте прошлого года. А в декабре первый такой полет выполнил боинговский Starliner. Правда, по техническим причинам его стыковку с МКС отменили.

Перед нынешним полетом Роберт Бенкен поделился с журналистами: он и Даг Херли считают, что полет Crew Dragon будет громче полетов на челноках Space Shuttle, а посадка на воду - более мягкой, чем приземление на "Союзе". Сами испытатели восхищены суперсовременным программным обеспечением нового корабля. "На Шаттле, с его тысячами кнопок и рукояток управления, астронавтам приходилось нелегко и всегда была опасность нажать в какой-то момент не ту кнопку, - объяснял Бенкен. - Crew Dragon намного лучше автоматизирован". Эти астронавты станут первыми за долгое время людьми, которые при возвращении с орбиты будут приводняться в океан.

Безопасность - приоритет любой миссии. Однако известно: в любом испытательном полете всегда остается риск. Никто не застрахован от нештатных ситуаций. Так, по словам бывшего руководителя программы Space Shuttle в НАСА Уэйн Хэйл, в 1981 году вероятность потерять шаттл в первом пилотируемом полете по современной оценке составляла 1 к 9. "Меня спрашивали о том, насколько рискованным был STS-1. Тридцать лет спустя, основываясь на всем, что мы знали, мы подсчитали, что вероятность потери экипажа и корабля составляла 1 к 9. Это довольно рискованно", - сообщил Хэйл на своей странице в Twitter.

Новый корабль вызывает пристальнейшее внимание специалистов по обе стороны океана. "У нас большой интерес и к технической стороне этого дела, поскольку мы ведем работу по обновлению своих кораблей, по созданию своего корабля "Орел", по закладке основы для еще одного корабля, который должен будет обеспечивать низкие орбиты, на которых летает и МКС - менее 400 км от Земли. Здесь у нас интерес в том, чтобы появилась альтернатива", - сказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Он подчеркнул, что в космосе, который не прощает ошибок, должно быть техническое резервирование всего: стартовых столов, ракет, кораблей. По его мнению, если у США получится запустить свой пилотируемый корабль в названные сроки, то одна из важнейших в мировой космонавтике задач будет решена. "И, конечно, мы теперь поделимся ответственностью по доставке экипажей на МКС с американцами, это естественный процесс", - отметил глава Роскосмоса.

Уже есть группа наших космонавтов, предварительно отобранная для полетов на американских кораблях. В частности, среди кандидатов называется Андрей Борисенко. В свое время первым российским космонавтом, который совершил полет на американском шаттле "Дискавери", стал космонавт Сергей Крикалев, ныне исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Роскосмоса. Челнок провел на орбите восемь суток. В одном видеоинтервью Крикалёву задали вопрос: тяжело ли ему было в том полете? Все-таки непривычная обстановка, совершенно другая техника, коллеги все иностранцы, чужой язык… Ответ был неожиданным: "Так ведь и им было непросто!"

По мнению экспертов, успешный полета корабля Маска будет означать конец монополии России, которая оставалась единственной страной-участницей программы МКС, способной возить экипажи на орбиту. Но это означает и другое - потерю, по разным оценкам, от 400 до 500 млн долларов ежегодно за доставку и возвращение зарубежных астронавтов.

По данным НАСА, с 2006 года США приобрели у России 72 места в кораблях "Союз" на сумму более 4 млрд долларов для доставки американских, европейских, канадских и японских астронавтов на станцию и обратно на Землю. За это время стоимость полета для них возросла с 20 до 90 миллионов долларов.

В мае Роскосмос и НАСА заключили последний контракт на покупку места в российском " Союзе МС-17", который полетит в октябре этого года.

Мнение

Владимир Бугров, бывший ведущий конструктор по пилотируемым ракетно-космическим комплексам для экспедиции на Луну и "Энергия-Буран":

- Американских инженеров компании Илона Маска следует поздравить. То, что американцы с 2011 года мирились с монополизмом "Союзов", возможно, объясняется тем, что Илона Маска полеты на орбиту и к Луне мало интересуют: он, как и когда-то Сергей Королев, нацелен на Марс. А НАСА мирилось с нашим монополизмом в пилотируемых полетах на орбиту, сосредоточив усилия на изучении космоса автоматическими аппаратами. И в этом их успехи ошеломляющие.

Насколько надежным будет новый корабль? И американцы, и мы в советское время научились на земле отрабатывать космическую технику. В полетах даже с трагическими последствиями причинами оказывались не какие-то серьезные просчеты, а именно досадные "детские болезни". Их предотвращение, к сожалению, мало зависит от количества беспилотных запусков. Решение о пилотируемом полете принимается на основании анализа всего комплекса наземной и летной отработки. Юрий Гагарин полетел после пяти беспилотных запусков, а разрешить пилотируемый полет по программе облета Луны на корабле7К-Л1 не решились после 12 беспилотных запусков.

В связи с запуском Grew Dragon возникает вопрос: где "Орел-Федерация" и "Ангара", когда они завершат внутриутробное развитие, к чему они будут прилажены? МКС не вечна, окололунная станция вызывает серьезные сомнения, поселки на Луне - тем более. Куда полетим? На свою орбитальную станцию? Своя станция, может быть, и нужна. Много людей заняты в этой сфере, грех все выбросить, хотя "Буран" выбросили. Но если уж создавать свою, то посещаемую, а не постояннодействующую и с единственной задачей - создать на ней систему длительного автономного жизнеобеспечения для будущих межпланетных полетов.

А если думать о перспективе, то нужно создавать воздушно-космический самолет с подобной "Союзу" грузоподъемностью. Эта тема разрабатывалась по постановлению в НПО "Энергия" в 1985 году. Тогда помешала перестройка.

Справка "РГ"

Crew Dragon представляет собой корабль-капсулу и является улучшенной версией грузового корабля Dragon. Его длина (высота) - 8,1 метра, диаметр - 4 метра, герметичный объем - 9,3 кубических метра. Полезная нагрузка - 6 000 килограмм, возврат полезной нагрузки - 3 000 килограмм.