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30.05.2020 06:40
Рубрика: В мире

Парк Disney во Флориде 11 июля вновь начнет принимать гостей

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Парк развлечений Disney во Флориде откроется 11 июля. Власти американского округа Ориндж одобрили план возвращения к работе, представленный сотрудниками компании Уолт Дисней.

Фото: iStock
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"Новые правила обяжут всех работников носить маски, а перед началом смены у них будут измерять температуру. Ограничения коснутся и численности людей, которые смогут одновременно находиться в парке развлечений. До окончания пандемии под запретом останется проведение парадов и фейерверков на территории", - со ссылкой на мэра округа пишет ТАСС.

Ранее представители компании сообщили, что чистая прибыль The Walt Disney во втором квартале сократилась на 91% по сравнению с прошлогодними показателями. При этом убытки парков развлечений компании за первый квартал текущего года оцениваются почти в миллиард долларов.

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