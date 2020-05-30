Парк Disney во Флориде 11 июля вновь начнет принимать гостей

Парк развлечений Disney во Флориде откроется 11 июля. Власти американского округа Ориндж одобрили план возвращения к работе, представленный сотрудниками компании Уолт Дисней.

"Новые правила обяжут всех работников носить маски, а перед началом смены у них будут измерять температуру. Ограничения коснутся и численности людей, которые смогут одновременно находиться в парке развлечений. До окончания пандемии под запретом останется проведение парадов и фейерверков на территории", - со ссылкой на мэра округа пишет ТАСС.

Ранее представители компании сообщили, что чистая прибыль The Walt Disney во втором квартале сократилась на 91% по сравнению с прошлогодними показателями. При этом убытки парков развлечений компании за первый квартал текущего года оцениваются почти в миллиард долларов.