Песков рассказал, когда сбреет бороду

Пресс-секретарь президента во время лечения от коронавируса похудел и отрастил бороду. Об этом он рассказал в интервью программе "Москва. Кремль, Путин" (ВГТРК), фрагмент которой опубликован в Instagram ведущего Павла Зарубина. Но это временно, заверил Дмитрий Песков.

"Это, скорее, наверное, предрассудок. Когда заболел, как раз решил, что буду отращивать бороду, пока [нельзя] будет уже ознаменовать победу над коронавирусом полную: и де-факто, и де-юре", - пояснил пресс-секретарь президента.

Представитель Кремля заметил, что похудел во время болезни, но это "борода чуть-чуть компенсирует".

Впрочем, Песков намерен ее сбрить. Тем более, что и младшая дочь об этом просит. "Это временно. Как только выйду на работу в офис, она сразу исчезнет", - заверил он.