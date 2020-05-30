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30.05.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Покупателям рассказали, как отличить настоящий парфюм от подделки

Текст: Екатерина Петрова
Отечественные компании и импортеры парфюмерной продукции промаркировали более 1 млн флаконов с духами и туалетной водой, заявил руководитель товарной группы "Парфюмерия и бытовая электроника" Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Сергей Парфенов во время онлайн-марафона "PRO маркировку".
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

С 1 октября в России вступает в силу норма об обязательной маркировке парфюмерной продукции. С этой даты все сведения о передвижении духов и туалетной воды в электронном формате будут поступать в национальную систему маркировки "Честный знак", оператором которой является ЦРПТ. Сейчас в ней зарегистрировано более 3,7 тыс. компаний.

Фото: Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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На продукцию - упаковку или этикетку - наносят специальные коды Data Matrix. Код состоит из множества цифровых символов - для каждой единицы товара он индивидуален. Благодаря ему покупатели смогут "расшифровать" всю информацию о парфюме. Считать код можно при помощи мобильного приложения "Честный знак". Так удастся получить все необходимые сведения и защититься от подделки. После сканирования кода в приложении откроются сведения о месте и дате производства, характеристики продукции. Если данных о коде в приложении не окажется, то товар с высокой долей вероятности является поддельным. Проверить это можно, потребовав у продавца пакет документов на товар.

Заказывая парфюм в интернет-магазинах, эксперты "Честного знака" рекомендуют сравнивать цены с теми, что указаны на аналогичную продукцию на официальных сайтах производителей - российских и зарубежных. Если стоимость ниже на треть и более, то, скорее всего, духи являются "серыми". То есть ввезены нелегально и не имеют декларации соответствия. Разница в цене не должна отличаться более чем на 15%.

Ориентироваться только на внешнюю привлекательность и схожесть флакона с тем, что был приобретен ранее, эксперты не советуют. Отличить подделку нередко можно только после лабораторной экспертизы. Поэтому заказывать парфюм лучше в крупных сетях - меньше риск нарваться на подделку.

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И все же есть несколько пунктов, по которым можно самостоятельно определить нелегальный товар. Распечатав упаковку, обратите внимание на флакон: колпачок должен плотно прилегать, а трубка, которая отвечает за подачу духов, должна быть абсолютно пустой. Любые неровности флакона, кривая этикетка, капли на пульверизаторе - все это может говорить о подделке.

В случае сомнений товар можно будет вернуть обратно в магазин. Сделать это реально, но потребуется чек о покупке и специальная экспертиза. Если она определит, что товар поддельный, то деньги магазин должен вернуть.

Маркировка парфюмерной продукции, которая производится и ввозится в Россию, станет обязательной с 1 октября 2020 года. Реализовать немаркированные товарные остатки, которые оказались на территории страны до 1 октября этого года, нужно будет до 30 сентября 2021-го.

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