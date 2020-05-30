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30.05.2020 13:44
Рубрика: Общество

Попова: Сезонный коронавирус не дает иммунитета к COVID-19

Текст: Светлана Ментюкова
Перенесенный сезонный коронавирус не дает перекрестного иммунитета от COVID-19. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в интервью телеканалу "Россия 1" для документального авторского проекта "Опасный вирус - вакцина".
Фото: Алексанадр Корольков/РГ Фото: Алексанадр Корольков/РГ
Фото: Алексанадр Корольков/РГ

"Ежегодно значительное количество людей переносят ОРВИ, вызванные различными вирусами. И сегодня можно абсолютно точно сказать: перенесенный сезонный коронавирус не дает перекрестного иммунитета от COVID-19", - сообщила глава санитарного ведомства.

Она также добавила, что именно поэтому в России очень надеются, что получат вакцину до начала второй волны этого заболевания.

Фото: iStock / Chinnapong
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Перекрестный иммунитет или cross-immunity - состояние, в котором иммунитет к одному микроорганизму защищает также от другого, родственного микроорганизма. Например, первая в мире вакцина против оспы, использовала иммунитет, вызванный возбудителем коровьей оспы, для успешной борьбы с оспой человеческой.

Как сообщают "Вести", по оптимистичным прогнозам первые клинические исследования для самой первой вакцины, разработанной в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор", рассчитывают начать в конце июня - начале июля, а завершить - в середине сентября.

"Одна из вакцин против новой коронавирусной инфекции, разработанных в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, предназначена для интраназального введения - ее можно будет закапать в нос", - об этом в фильме рассказал генеральный директор центра Ринат Максютов.

Фото: iStock
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По его словам, уже запущено полномасштабное доклиническое исследование данных препаратов как в части эффективности, так и безвредности.

Дополнительного ускорения, уверен Ринат Максютов, при испытаниях вакцин не требуется. Он также сообщил, что клинические исследования разработанных в центре вакцин против COVID-19 будут проводиться на добровольцах обоего пола в возрасте от 18 до 60 лет.

"Люди, уже переболевшие новым коронавирусом, быть добровольцами в рамках клинических исследований вакцин не смогут. Исследование вакцины от COVID-19 на детях может начаться в начале 2021 года", - уточнил гендиректор "Вектора".

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор

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