Потребительская активность в России восстанавливается после пандемии

Значение индекса потребительской активности в целом по России превысило 50 пунктов по стобалльной шкале, что означает постепенную адаптацию бизнеса к новым условиям и увеличение расходов населения в более широком, чем товары первой необходимости, спектре категорий. Такие данные приводит аналитического портала Сбербанка SberIndex.ru.

По данным аналитиков портала, стабильное восстановление потребительской активности отмечается во всех регионах, в том числе в Москве, где индекс преодолел знаковую отметку.

"Индекс потребительской активности (ИПА) Москвы впервые за два месяца достиг значения 54 из 100. Что является четким признаком того, что бизнес столицы постепенно адаптируется к ситуации, а потребитель более активно расходует деньги в большем спектре категорий товаров и услуг", - говорится сообщении.

Отмечается, что восстановление потребительской активности, хоть и с разной динамикой, происходит во всех регионах. В целом по России, по данным SberIndex.ru, значение ИПА превысило отметку в 50 пунктов. При этом несколько городов уже находятся в зоне активных и разнообразных покупок, в некоторых потребительская активность почти вернулась на докризисный уровень, часть восстанавливается чуть медленнее. Среди них Кызыл (ИПА на 28 апреля - 53), Махачкала (56), Улан-Уде (57) и Якутск (58). Потребительская активность в Москве пока остается более сдержанной, что, по мнению аналитиков, обусловлено наиболее жесткими (на фоне других городов) мерами по борьбе с распространением коронавируса.

ИПА разработан аналитиками лаборатории "СберДанные". Индекс показывает разнообразие потребительских предпочтений, и из изменения в условиях пандемии. Если в течение дня потребители покупали только товары первой необходимости (продукты и лекарства) - индекс падает. Если покупки совершались, а услуги оплачивались в большом количестве различных торговых точек (такси, кафе, спортзалы, кинотеатры, супермаркеты) - индекс растет.

"Высокой" считается потребительская активность между 80 и 100 пунктами, отмечается по выходным и в праздники. За отметку 100 баллов было принято 30 декабря 2019 года, когда расходы россиян достигли максимума. Значение индекс от 40 до 80 - "средняя активность", соответствует будням. "Низкой" считается активность потребителей, когда значения опускаются ниже 40.