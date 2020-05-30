Проблема расизма в США снова актуальна

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет в своем заявлении осудила убийство афроамериканца: "Это еще один случай убийства полицейскими безоружных афроамериканцев", "власти Соединенных Штатов должны принять серьезные меры, чтобы остановить такие убийства и обеспечить правосудие, в том случае, если они все же происходят", - отметила она.

Сотрудники полиции, проводившие задержание, были уволены. Началось расследование в отношении этого дела, но это не успокоило протестующих. Во многих американских городах прошли столкновения протестующих с полицией.

Американский лидер в соцсетях предупредил: "Когда начинается мародерство, тогда начинается стрельба", и это демонстрирует его жесткую позицию. Но эти высказывания вызвали волну критики и насмешек в соцсетях.

Расовая дискриминация является самой темной страницей в американской истории. Несмотря на весомый вклад в развитие Соединенных Штатов лиц африканского происхождения, большая часть американского общества с белым цветом кожи всё-таки с предубеждением относятся к другим расам.

Американские политики все время избегают вопроса расовой дискриминации, даже рассматривая вопросы, связанные с этническими особенностями, стремятся к личной выгоде.

С 2016 года в США все чаще стал возникать вопрос расового антагонизма и ненависти, все чаще стали звучать жалобы и недовольства социально незащищённых слоев населения страны.

Особенно в ходе распространения эпидемии коронавируса малые народности, которые подвергались дискриминации в обычное время, стали объектом внимания американского правительства по причине неэффективного противостояния вирусу и разжигания противоречия.

Действия американских политиков обострили ситуацию в обществе, вызванную расовой дискриминацией. Им необходимо принести извинения перед американским народом.

Под фото: Убийство афроамериканца полицейскими вызвало массовые беспорядки во многих городах США.