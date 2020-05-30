Профессор РАН дал рекомендации при лечении коронавируса

Профессор РАН Кирилл Зыков комментируя ситуацию с коронавирусом посоветовал россиянам не заниматься самолечением и не впадать в крайности: либо отрицая существование болезни, либо безответственно относясь к собственному здоровью. По его словам, обе эти точки зрения неправильные. Профессор также предостерег от от самостоятельного назначения себе медикаментов.

"Есть лекарства, которые помогают снизить воспалительный ответ. Это плюс, но есть и минус - этот воспалительный ответ защищает человека от других инфекций, в том числе бактериальных. Поэтому просто так применять их нельзя, мы очень ответственно относимся к их назначению", - рассказал Зыков в интервью "Парламентской газете".

Тем, кто перенес внебольничную пневмонию, эксперт посоветовал заниматься дыхательной гимнастикой и, таким образом, укреплять респираторную систему организма.