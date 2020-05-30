Указ губернатора Псковской области от 29 мая 2020 года № 93-УГ "О внесении изменений в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьями 6 и 31 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьями 6 и 12 Закона области от 04 мая 2008 г. № 762-ОЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", предписанием Главного государственного санитарного врача по Псковской области Нестерука А.В. от 29 мая 2020 г. № 857, на основании распоряжения Администрации области от 05 марта 2020 г. № 133-р "О введении режима повышенной готовности Псковской областной - территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Псковской области" постановляю:

1. Внести в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) преамбулу после слов "от 22 мая 2020 г. № 690" дополнить словами ", от 29 мая 2020 г. № 857";

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Ввести на территории Псковской области ограничительные мероприятия (карантин) по 19 июня 2020 г.";

3) в подпункте 1 пункта 2:

а) абзац первый подпункта "а" изложить в следующей редакции:

"а) по 19 июня 2020 г. проведение публичных, спортивных, физкультурных, зрелищных, досуговых, развлекательных, культурных, выставочных, просветительских и иных подобных массовых мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках, скверах, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового скопления людей. Указанный запрет не распространяется на:";

б) подпункты "б" - "г" изложить в следующей редакции:

"б) по 19 июня 2020 г. курение кальянов в ресторанах, барах, кафе, в иных аналогичных объектах и в общественных местах, а также доставку на дом кальянов, предоставление кальянов в аренду, оказание услуг кальянщиков на дому;

в) по 19 июня 2020 г. деятельность ночных клубов (дискотек), кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений;

г) по 19 июня 2020 г. деятельность плавательных бассейнов, аквапарков;";

в) подпункт "д" признать утратившим силу;

г) подпункт "ж" изложить в следующей редакции:

"ж) по 19 июня 2020 г. посещение гражданами детских игровых площадок. Указанный запрет не распространяется на работников организаций, обслуживающих указанные объекты, а также на случаи сквозного прохода граждан через указанные объекты;";

д) абзац первый подпункта "з" изложить в следующей редакции:

"з) по 19 июня 2020 г. посещение гражданами стадионов, открытых спортивных площадок. Указанный запрет не распространяется на работников организаций, обслуживающих указанные объекты, а также на случаи:";

е) в подпункте "и" слова "31 мая" заменить словами "19 июня";

4) абзац первый подпункта "б" подпункта 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:

"б) в период с 21 мая 2020 г. по 19 июня 2020 г. временно не посещать объекты (территории) религиозных организаций, за исключением:";

5) в подпункте 3 пункта 2:

а) абзац первый изложить в следующей редакции:

"3) приостановить по 19 июня 2020 г.:";

б) абзац первый подпункта "е" изложить в следующей редакции:

"е) проведение образовательного процесса в очной форме в профессиональных образовательных организациях, организациях дополнительного профессионального образования. Указанное ограничение не распространяется на проведение индивидуальных занятий при условии обязательного измерения температуры тела работнику организации и обучаемому, обязательного выполнения санитарно-противоэпидемических мероприятий, а также на проведение практических занятий по обучению вождению транспортными средствами организациями, реализующими программы профессионального обучения водителей транспортных средств различных категорий и подкатегорий, с обязательным выполнением следующих условий:";

в) подпункт "ж" изложить в следующей редакции:

"ж) в период по 15 июня 2020 г. работу дошкольных образовательных организаций, за исключением дежурных групп дошкольных образовательных организаций, организованных для детей работников организаций, деятельность которых не приостановлена в соответствии с настоящим указом, при условии обязательного измерения температуры тела работникам дошкольных образовательных организаций и детям, обязательного выполнения санитарно-противоэпидемических мероприятий;";

6) в подпункте 4 пункта 2:

а) подпункты "а" и "б" изложить в следующей редакции:

"а) соблюдать в период по 19 июня 2020 г. социальную дистанцию до других граждан:

не менее 1,5 метра, в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси и случаев, указанных в абзаце третьем настоящего подпункта;

не менее 2 метров при посещении гражданами объектов (территорий) религиозных организаций в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта;

б) в возрасте старше 65 лет в период по 19 июня 2020 г. соблюдать режим самоизоляции по месту проживания (пребывания), в том числе в жилых и садовых домах. Действие настоящего подпункта не распространяется на руководителей и сотрудников организаций и органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работников медицинских организаций, а также граждан, определенных решением оперативного штаба при Администрации области по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Псковской области;";

б) подпункт "г" признать утратившим силу;

в) подпункт "д" изложить в следующей редакции:

"д) в период по 19 июня 2020 г. не покидать места проживания (пребывания) для совершения прогулок, за исключением:

индивидуальных прогулок совершеннолетних граждан;

прогулок совместно проживающих граждан;

прогулок родителей или лиц, их заменяющих, с несовершеннолетними детьми;

прогулок несовершеннолетних граждан, совершаемых с 12.00 до 20.00 индивидуально;

прогулок несовершеннолетних граждан, совершаемых с 12.00 до 20.00 в количестве не более двух несовершеннолетних граждан с соблюдением социальной дистанции между ними не менее 1,5 метра, а в случае невозможности соблюдения данной дистанции - с обязательным ношением одноразовых масок или многоразовых масок, или респираторов;";

г) дополнить подпунктом "д.1" следующего содержания:

"д.1) при совершении прогулок в период по 19 июня 2020 г.:

соблюдать социальную дистанцию не менее 3 метров до других граждан, находящихся на улице, а в случае невозможности соблюдения данной дистанции - носить одноразовые маски или многоразовые маски, или респираторы;

не использовать уличное спортивное оборудование, уличное оборудование для игр, беседки, скамейки, иные элементы благоустройства;

не посещать детские игровые площадки;";

д) подпункт "е" изложить в следующей редакции:

"е) в период по 19 июня 2020 г.:

носить одноразовые маски или многоразовые маски, или респираторы в общественном транспорте, включая легковое такси, в местах приобретения товаров, работ, услуг, на работе при одновременном нахождении в помещении более одного гражданина, в иных общественных местах в случае невозможности соблюдения социальной дистанции до других граждан, предусмотренной подпунктами "а", "д", "д.1" настоящего подпункта, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим указом;

носить перчатки в общественном транспорте, включая легковое такси;

носить перчатки в магазине, осуществляющем розничную торговлю одеждой и (или) обувью;

в иных местах приобретения товаров (услуг) носить перчатки либо при входе в торговый зал объекта розничной торговли (помещение оказания услуг) обрабатывать руки дезинфицирующим средством;";

7) абзац первый подпункта 8 пункта 2 изложить в следующей редакции:

"8) в период по 19 июня 2020 г. организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим розничную торговлю на территории Псковской области:";

8) абзац первый подпункта 8.2 пункта 2 изложить в следующей редакции:

"8.2) в период по 19 июня 2020 г. религиозным организациям, осуществляющим деятельность на территории Псковской области:";

9) абзац первый подпункта 8.3 пункта 2 изложить в следующей редакции:

"8.3) в период по 19 июня 2020 г. организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим оказание услуг на территории Псковской области:";

10) подпункт 9 пункта 2 изложить в следующей редакции:

"9) в период по 19 июня 2020 г. организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами, не реже одного раза в неделю проводить в многоквартирных домах с применением дезинфицирующих средств влажную уборку мест общего пользования, в том числе лифтовых кабин, домофонов, дверных ручек, мусоропроводов и мусоросборных камер, перил лестниц;";

11) в подпункте 10 пункта 2 слова "31 мая" заменить словами "19 июня";

12) в подпункте 11 пункта 2 слова "31 мая" заменить словами "19 июня";

13) подпункты 12 и 13 пункта 2 изложить в следующей редакции:

"12) организациям, индивидуальным предпринимателям, оказывающим парикмахерские и косметические услуги, в период по 19 июня 2020 г. осуществлять деятельность в режиме оказания услуг исключительно по предварительной записи, при условии единовременного нахождения во всех помещениях такой организации не более четырех человек, включая работников организации, и с обязательным выполнением требований подпункта 8.3 настоящего пункта;

13) спортивным клубам, фитнес-клубам, фитнес-центрам в период по 19 июня 2020 г. осуществлять деятельность исключительно в режиме проведения индивидуальных тренировок на улице без использования уличного спортивного оборудования и с обязательным выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий;";

14) абзац первый подпункта 14 пункта 2 изложить в следующей редакции:

"14) организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим оказание стоматологических услуг, в период по 19 июня 2020 г. осуществлять деятельность с обязательным выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий и соблюдением следующих условий:";

15) абзац первый и подпункт 1 пункта 3 изложить в следующей редакции:

"3. Пансионатам, домам отдыха, базам отдыха, туристическим базам, кемпингам, санаторно-курортным организациям (санаториям), санаторно-оздоровительным детским лагерям круглогодичного действия, гостиницам, осуществляющим деятельность на территории Псковской области:

1) временно приостановить по 14 июня 2020 г. бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, базах отдыха, туристических базах, кемпингах, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, гостиницах, за исключением:

а) лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках без несовершеннолетних детей и других членов семьи;

б) случая, предусмотренного пунктом 3.1 настоящего указа;";

16) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:

"3.1. В период по 14 июня 2020 г. базам отдыха, туристическим базам, кемпингам осуществляющим деятельность на территории Псковской области, организовавшим деятельность таких объектов в закрытом круглосуточном режиме с осуществлением смены работников периодичностью не чаще чем один раз в 14 дней, соблюдать следующие требования:

1) осуществлять размещение граждан одномоментно и не чаще чем один раз в 14 дней, без размещения в этот период лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках;

2) не допускать выход проживающих граждан за пределы территории базы отдыха, туристической базы, кемпинга;

3) принять меры к исключению общения проживающих граждан между собой, за исключением общения совместно проживающих граждан;

4) не допускать на территорию базы отдыха, туристической базы, кемпинга посторонних граждан, в том числе родственников граждан, проживающих и работающих на базе отдыха, туристической базе, в кемпинге;

5) организовать питание проживающих граждан непосредственно в зданиях проживания данных лиц в соответствии с разъяснениями Роспотребнадзора;

6) выполнять санитарно-противоэпидемические мероприятия, указанные в пункте 7 настоящего указа.";

17) пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. Рекомендовать гражданам в период по 19 июня 2020 г.:

1) которые имеют заболевания, указанные в приложении № 2 к настоящему указу, а также беременным женщинам соблюдать режим самоизоляции по месту проживания (пребывания), в том числе в жилых и садовых домах;

2) в возрасте старше 60 лет посещать объекты розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, только с 9.00 до 11.00;

3) в возрасте моложе 60 лет не посещать объекты розничной торговли с 9.00 до 11.00;

4) при посещении кладбищ соблюдать следующие условия:

а) посещать кладбища индивидуально или с совместно проживающими гражданами, исключив контакты с другими посетителями кладбища, за исключением случаев участия в погребении (захоронении);

б) соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра до других граждан, находящихся на кладбище, при невозможности соблюдения данной дистанции - носить одноразовые маски или многоразовые маски, или респираторы;

в) при посещении кладбища не употреблять продукты питания, за исключением питьевой воды;";

18) подпункт 5 пункта 9 дополнить словами ", а также специализированной медицинской помощи в плановой форме при наличии направления лечащего врача";

19) подпункт 1 пункта 11 изложить в следующей редакции:

"1) организовать:

а) на период по 19 июня 2020 г. осуществление образовательного процесса в дистанционной форме обучения в профессиональных образовательных организациях, организациях дополнительного профессионального образования;

б) на период по 15 июня 2020 г. работу дежурных групп в:

дошкольных образовательных организациях для детей работников организаций, деятельность которых не приостановлена в соответствии с настоящим указом;

общеобразовательных организациях для присмотра и ухода за обучающимися 1 - 4 классов из числа детей работников организаций, деятельность которых не приостановлена в соответствии с настоящим указом;";

20) абзац первый подпункта 1 пункта 12 изложить в следующей редакции:

"1) на период по 19 июня 2020 г.:";

21) в подпункте 2 пункта 17:

а) в абзаце первом слова "31 мая" заменить словами "19 июня";

б) в абзаце втором подпункта "б" слова "31 мая" заменить словами "19 июня";

б) в абзаце третьем подпункта "б" слова "31 мая" заменить словами "19 июня";

22) пункт 18 изложить в следующей редакции:

"18. Руководителю Аппарата Администрации Псковской области, руководителям органов исполнительной власти Псковской области определить численность работников органов исполнительной власти Псковской области, обеспечивающих функционирование соответственно Администрации Псковской области, органов исполнительной власти Псковской области, в период действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), определенных настоящим указом.".

2. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

3. Настоящий указ вступает в силу с 30 мая 2020 года.

Губернатор области М.Ведерников







