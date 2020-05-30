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30.05.2020 14:49
Рубрика: Власть

Путин предложил Совбезу РФ обсудить снятие ограничений в ряде стран

Текст: Кира Латухина
Даже в выходные глава государства Владимир Путин продолжил работать. На оперативном совещании с постоянными членами Совбеза президент предложил обсудить вопросы внутренней безопасности и международной повестки. Речь шла о действиях США, о вывозе граждан РФ, желающих вернуться на родину из-за границы, а также о ситуации с почти полным снятием ограничений в ряде стран, ранее введенных в связи с коронавирусом.

"Надо окончательно определить нашу позицию в связи с выходом США из Договора по открытому небу. Да и СНВ-3, по сути, скоро закончится, а серьезных переговоров по этой важнейшей не только для нас, но и для всего мира, так и не удалось начать", - констатировал Владимир Путин.

Фото: Константин Завражин/РГ
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"Во многих странах снимают ограничения, связанные с пандемией коронавирусной инфекции", - также заметил глава государства. Прежде всего, это делают страны, экономика которых сильно зависит от туристической отрасли, добавил он. Но в некоторых государствах, которые сняли в связи с улучшением ситуации определенные ограничения, приходится вновь возвращаться к мерам по борьбе с коронавирусом. "Это происходит как раз на наших глазах", - сказал президент.

Поэтому нужно вместе со специалистами, медиками, санитарными врачами понять, как выстраивать работу по этому направлению, считает Путин.

Президент также отметил, что вывезены еще не все желающие вернуться на родину граждане, которые застряли за границей в связи с ограничениями с пандемией, и спросил главу МИД, сколько их.

"Остаются по спискам, которые через оперативный штаб выверяются, 25 200 человек​​​. И сейчас мы планируем около десяти рейсов в ближайшие несколько дней", - ответил Сергей Лавров.

"Многие страны, экономика которых зависит от туризма, сейчас полностью открываются, либо заявили о полном открытии. Надо обсудить все, что связано с тем, что будет происходить не только у нас в стране, но и вокруг нас", - предложил президент. Дальше совещание продолжилось в закрытом режиме.

Власть Работа власти Госуправление Президент Пандемия коронавируса COVID-19 Россия и США

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