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30.05.2020 09:40
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Бирюков: Более 500 декоративных яблонь зацвели в Москве

Текст: Ирина Огилько

На благоустроенных улицах Москвы в мае зацвели более 500 декоративных яблонь. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

"Большинство яблонь было высажено 3-4 года назад, но есть и те, которые встречают первую весну, например, в проезде Соломенной Сторожки и в сквере Победы на Шипиловской улице. Все они отлично прижились и радуют горожан пышным цветением, всего в столице представлено восемь различных видов этих деревьев", - подчеркнул заместитель мэра.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Он напомнил, что самый большой яблоневый сад в столице появился в 2018 году в районе ВДНХ - возле скульптуры "Рабочий и колхозница" было высажено 110 яблонь. Кроме того, более 60 яблонь украшают площадку перед главным входом ВДНХ.

"Около станции метро "Улица 1905 года" в этом году распустились более 90 молодых яблонь, в Никитском и Газетном переулках - 15 яблонь, высаженные осенью 2016 года, - рассказал Петр Бирюков. - Почти 200 яблонь разных сортов украшают Садовое кольцо. Также на благоустроенных улицах сейчас цветут каштаны, черемуха, декоративные вишни и сливы, сирень разных сортов. В начале июня распустится более поздний сорт сирени - венгерская".

Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что за последние девять лет в Москве в рамках комплексного благоустройства было высажено более 14 тысяч деревьев-крупномеров высотой от 3 до 10 метров.

"Специалисты ухаживают за деревьями практически круглый год - весной проводятся обрезка крон и удобрение, мероприятия против болезней и вредителей. Летом растениям необходим усиленный полив, в том числе специальными составами, стимулирующими рост и развитие, - отметил Петр Бирюков. - Осенью меняют тростниковую оплетку на стволах, зимой удаляют сломанные снегом ветки".

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