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30.05.2020 13:29
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Более 20 тысяч заявок на доставку дров пожилым людям выполнили в Москве

Текст: Ирина Огилько

Службы комплекса городского хозяйства столицы с конца марта выполнили более 20 тысяч заявок от пожилых москвичей по доставке дров на дачи по льготной цене.

Как сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, после введения режима самоизоляции многие пожилые москвичи уехали на дачи. Но так как на улице сохранялась прохладная погода, город принял решение оказать им помощь по доставке дров на садовые участки.

Фото: iStock
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"На сегодняшний день выполнено более 20 тысяч таких заявок, для оперативной доставки дров задействовано 250 единиц техники, в том числе погрузчики, автокраны, манипуляторы и вездеходы", - сообщил он.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что работа будет продолжена до тех пор, пока от жителей Москвы будут поступать соответствующие заявки.

Заявку можно подать через органы соцзащиты, после проверки всех данных она направляется на исполнение. Также для оформления доставки необходимо позвонить по телефону горячей линии +7 (495) 870-45-09.

Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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